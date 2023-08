Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το βελτιωμένο Live Streaming στο X

Ο Έλον Μασκ συνεχίζει να πειραματίζεται με το X -το οποίο γνωρίσαμε ως Twitter- και έκανε απόπειρα σήμερα να δοκιμάσει την τελευταία εφαρμογή Live streaming.

Σε ένα σύντομο βίντεο 53 δευτερολέπτων, ο Έλον Μασκ φαίνεται να γελάει και να διασκεδάζει μαζί με μια ομάδα ατόμων που υποτίθεται πως είναι οι συνεργάτες του στο X. O Έλον Μασκ φαίνεται επίσης να σηκώνει βάρη. Η ποιότητα του βίντεο ήταν αξιοπρεπής, αν και θολή μερικές φορές, ενώ όταν το τηλέφωνο σταμάτησε να κινείται η ποιότητα ήταν αρκετά καλή.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε ότι φαίνεται πως η εφαρμογή Live streaming λειτουργεί καλά, καλύτερα από την ποιότητα 8-bit που είχαν πριν.

Το Live streaming υπήρξε ένα από τα δημοφιλή χαρακτηριστικά του Twitter στο παρελθόν, αφού η εταιρεία απέκτησε την εφαρμογή Live streaming, Periscope το 2015. Το Periscope επέτρεπε στους χρήστες να μεταδίδουν ζωντανά βίντεο από τα smartphones τους και το Twitter ενσωμάτωσε γρήγορα την εφαρμογή στη δική του πλατφόρμα.

Σε νεότερη ανάρτηση ο Έλον Μασκ υποδεικνύει στους χρήστες ποιο κουμπί να πατήσουν.

Live video now works reasonably well. Just tap the button that looks like a camera when you post: pic.twitter.com/ILQEQFmY5R