Ο Έλον Μασκ σκέφτεται να χρεώνει τους πιστοποιημένους λογαριασμούς - Έναντι $20 μηνιαίως

Ο Έλον Μασκ εξετάζει το ενδεχόμενο χρέωσης των χρηστών του Twitter 20 δολάρια μηνιαίως ή 240 ετησίως, για ένα «μπλε τικ» στο λογαριασμό τους που σημαίνει πως αυτός θα είναι πιστοποιημένος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τεχνολογίας Platformer, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη σχεδιάζει αλλαγές στην υπηρεσία Μπλε συνδρομής του Twitter, μεταξύ των οποίων την αύξηση του μηνιαίου ποσού για την πιστοποίηση λογαριασμού από $4.99 το μήνα σε $19.99.

Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες -που φέρουν δίπλα στην επωνυμία τους ένα μπλε τικ που τους επισημαίνει ως αξιόπιστη πηγή- θα έχουν 90 μέρες να εγγραφούν, διαφορετικά χάνουν το check mark τους.

Ο Μασκ δε σχολίασε ευθέως το δημοσίευμα, ωστόσο πόσταρε ένα tweet χθες, Κυριακή ενημερώνοντας τα 110 εκατομμύρια follower του πως «η όλη διαδικασία επαλήθευσης ανανεώνεται αυτή τη στιγμή».

The whole verification process is being revamped right now

Λίγες ώρες μετά, το πρωί της Δευτέρας, βολιδοσκόπησε την αγορά μέσω δημοσκόπησης συνεργάτη του που ρωτούσε τους χρήστες πόσο αποτιμούν το μπλε τικ: 5, 10, 15 δολάρια ή «δεν πληρώνω».

How much would you pay to be verified & get a blue check mark on Twitter?