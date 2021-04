Το ελικόπτερο «Ευφυΐα» της NASA πλησιάζει πιο κοντά στο παρθενικό του ταξίδι στον Άρη, αφού κατέβασε και τα τέσσερα πόδια του, θέτοντάς το σε θέση για να αγγίξει την επιφάνεια του «Κόκκινου Πλανήτη».

Το ελικόπτερο έφτασε στον Άρη δεμένο στο κάτω μέρος του Rover Perseverance, ενώ μεταφέρει μαζί του ένα μικρό κομμάτι του «Flyer», που πέταξε για πρώτη φορά το 1903 (είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τους αδερφούς Wright). Σύμφωνα με τη NASA η διαδικασία που ακολουθήθηκε έγινε «βήμα προς βήμα», ενώ η πλήρης ανάπτυξη του ελικοπτέρου στον Άρη πρόκειται να κρατήσει περίπου έξι μέρες.

Μάλιστα από τη στιγμή που έχει βρεθεί κατάλληλη θέση για τη δοκιμαστική του πτήση η ομάδα της NASA

σκοπεύει να το απελευθερώσει σταδιακά έτσι ώστε να «προσγειωθεί» με ασφάλεια στην επιφάνεια του Άρη.

Η πτήση της «Ευφυΐας» στοχεύει να είναι η πρώτη σε έναν άλλον κόσμο, σύμφωνα με την Lori Glaze, διεθύντρια του τμήματος πλανητικής επιστήμης στην έδρα της NASA. «Εάν η πτήση στεφθεί με επιτυχία τότε θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε περισσότερο τους ορίζοντές μας και να διευρύνουμε το τι μπορούμε να κάνουμε με την εξερεύνηση στον Άρη».

