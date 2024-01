Η NASA έχασε την επαφή με το Ingenuity στον Άρη

Δεν υπάρχει πλέον επαφή ανάμεσα στη NASA και στο μικρό ελικόπτερο Ingenuity στον πλανήτη Άρη, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία.

Το ελικόπτερο Ingenuity πραγματοποιούσε την 72η πτήση του στον Άρη αλλά χάθηκε η επικοινωνία και η NASA ανακοίνωσε πως πλέον αναζητά τρόπο για να την αποκαταστήσει. Πρόκειται για την πρώτη μηχανοκίνητη ιπτάμενη συσκευή που πραγματοποίησε πτήση σε άλλον πλανήτη. Το ελικόπτερο έφτασε στον Άρη το 2021 με το ρόβερ Perseverance, το οποίο λειτουργεί ως «ενδιάμεσος», συλλέγοντας τα δεδομένα του Ingenuity και αναμεταδίδοντάς τα στη Γη.

Σύμφωνα με τη NASA, το ελικόπτερο έφτασε σε ύψος 12 μέτρων στην πτήση που πραγματοποίησε την Πέμπτη. Όμως κατά τη διαδικασία της καθόδου, η επικοινωνία μεταξύ του ελικόπτερου και του ρόβερ διακόπηκε, πριν από την προσγείωση. Πλέον, οι αρμόδιες ομάδες «αναλύουν τα διαθέσιμα δεδομένα και εξετάζουν τα επόμενα βήματα για να αποκαταστήσουν την επικοινωνία».

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X τo Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, που κατασκεύασε το ελικόπτερο, ανέφερε ότι το ρόβερ Perseverance δεν μπορεί να «δει» προς το παρόν το ελικόπτερο Ingenuity, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσεγγίσει την περιοχή για μια «οπτική επιθεώρηση».

The #MarsHelicopter executed Flight 72 on Jan. 18, but on its descent, communication between Ingenuity and @NASAPersevere terminated prior to touchdown. The team is analyzing available data and considering next steps to reestablish comms. https://t.co/Mq6b0iYMHX