Η «Άρτεμις 1», η πρώτη αποστολή του αμερικανικού προγράμματος για την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη, αναβάλλεται για την άνοιξη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η NASA.

Η καθυστέρηση αποδόθηκε στον μεγάλο όγκο των ελέγχων που πρέπει να προηγηθούν.

Η εκτόξευση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα τέλη του 2021, αλλά αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2022 και κατόπιν για τον Μάρτιο.

Σήμερα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι «εξετάζει τις δυνατότητες εκτόξευσης τον Απρίλιο και τον Μάιο».

Η αποστολή δεν θα είναι επανδρωμένη, όμως θα σηματοδοτήσει την έναρξη του προγράμματος Άρτεμις, με το οποίο οι ΗΠΑ σκοπεύουν να στείλουν και πάλι αστροναύτες στη Σελήνη – μεταξύ αυτών θα είναι η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος Αφροαμερικανός.



Ο γιγαντιαίος πύραυλος SLS θα πετάξει για πρώτη φορά, μεταφέροντας το διαστημικό όχημα Orion που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προτού να επιστρέψει στη Γη.

Η «πρόβα τζενεράλε» της εκτόξευσης αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο, αλλά αναβλήθηκε για τον Μάρτιο, κάτι που σημαίνει ότι και η κανονική εκτόξευση θα καθυστερήσει.

Για να γίνει η δοκιμή ο πύραυλος θα πρέπει να τοποθετηθεί στην εξέδρα εκτόξευσης, οι δεξαμενές του να γεμίσουν με καύσιμα και να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μέχρι και την αντίστροφη μέτρηση – όμως χωρίς το 0. Από το πώς θα πάει αυτή η πρόβα θα εξαρτηθεί και η ημερομηνία της εκτόξευσης.

Ο Τομ Γουιτμέγιερ, ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη των συστημάτων εξερεύνησης της NASA, εξήγησε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. «Υπάρχουν απλώς πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι ένα τεράστιο όχημα», τόνισε.

Ο πύραυλος SLS, που είναι πλήρως συναρμολογημένος και βρίσκεται στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, έχει ύψος σχεδόν 100 μέτρα.

Πριν από μερικούς μήνες, μια ανεξάρτητη έκθεση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ανέφερε ότι η αποστολή «Άρτεμις 1» θα ξεκινήσει πιθανότατα το καλοκαίρι του 2022.

Today at noon ET (17:00 UTC), we’ll discuss progress toward the launch of our uncrewed #Artemis I mission around the Moon. Rocket rollout is now targeted for no earlier than March.



