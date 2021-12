Μια φωτογραφία με μυστηριώδες αντικείμενο κυβοειδούς σχήματος που κατέγραψε κινεζικό ρόβερ στην επιφάνεια της Σελήνης, προκάλεσε έντονη φημολογία για την ταυτότητά του, αλλά και λογής memes στα social media.

Το Yutu-2 απαθανάτισε κάτι σαν μεγάλο κύβο στον ορίζοντα, περίπου 80 μέτρα από το σημείο που βρισκόταν.

El vehículo lunar chino Yutu 2 encontró una especie de cabaña "misteriosa" de 80 m2 sobre la superficie de la luna.



Se espera que se acerque lentamente en 2 o 3 semanas para develar el misterio.



¿Qué es ese cubo? (Sólo respuestas incorrectas) pic.twitter.com/lSG8QeqTB3 — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) December 6, 2021

A mysterious cube-like object was spotted and photographed by the Chinese lunar rover Yutu 2 on the far side of the moon on December 3. China has since launched an investigation into the object. pic.twitter.com/THSipSKJ13 — South China Morning Post (@SCMPNews) December 9, 2021



Ο μυστηριώδης «κύβος» προκάλεσε σειρά από memes στα social media, όπου «παρήλασαν» εικόνες με μονόλιθους, οβελίσκους, ακόμη και σφυροδρέπανα και σχόλια περί «διαστημικών αποβλήτων των Αμερικανών» και «σπίτια εξωγήινων».



So I cleaned up the image of that "Mystery Hut" seen on the Far Side of the Moon by the Yutu rover... pic.twitter.com/sxBmVtYBfj — Stuart Atkinson (@mars_stu) December 6, 2021

Yutu 2 and the secret of the mystery hut. pic.twitter.com/NTV1c7MG0J — Frottier 🔴 (@dasfrottier) December 6, 2021

Forget the boring cube. This is the real mystery pic.twitter.com/UQ5rSD7zrp — 押井緑 Midori Oshii 🇯🇵🏴‍☠️ (@midori_oshii) December 8, 2021

Μια πιθανή εξήγηση των επιστημόνων, πάντως, είναι πως ίσως πρόκειται για μεγάλο ογκόλιθο που έχει προκύψει από κάποια πρόσκρουση. Το όχημα θα καλύψει την απόσταση των 80 αυτών μέτρων μέσα σε δύο ή τρεις σεληνιακής μέρες (σ.σ δύο με τρεις γήινους μήνες) οπότε και θα εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το αινιγματικό αντικείμενο.





Το τροφοδοτούμενο με ηλιακή ενέργεια YuTu 2, που αποτελεί μέρος της αποστολής Chang'e 4, έφθασε στις 3 Ιανουαρίου 2019 στην αθέατη πλευρά του δορυφόρου μας, στον μεγάλο κρατήρα Φον Κάρμαν διαμέτρου 186 χιλιομέτρων, τον οποίο έκτοτε εξερευνά, έχοντας 186 χιλιόμετρα έως τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας (CNSA).

Όπως υποδεικνύει και η ονομασία της, η Chang'e 4 είναι η τέταρτη κινεζική αποστολή στη Σελήνη και η δεύτερη που μεταφέρει όχημα εκεί.



Με πληροφορίες από Reuters/Our Space