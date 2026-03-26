Μελάνια Τραμπ: Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για ΑΙ - Το πρώτο ανθρωποειδές στον Λευκό Οίκο

Με ένα ανθρωποειδές ρομπότ έφτασε στη σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Μάλιστα, είναι το πρώτο ανθρωποειδές στον Λευκό Οίκο και το όνομά του είναι Figure 3. Το ρομπότ συνόδευσε την Πρώτη Κυρία στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Αναπτύχθηκε από την εταιρεία ρομποτικής τεχνητής νοημοσύνης Figure. Το ρομπότ «φροντίζει για οικιακές εργασίες όπως πλυντήριο, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων, όλα αυτόνομα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η σύνοδος ήταν το ραντεβού του παγκόσμιου συνασπισμού «Fostering the Future Together», μια πρωτοβουλία της συζύγου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «που συσπειρώνει τις συζύγους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ διοργάνωσε και φιλοξένησε τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον, με στόχο την «επέκταση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία» και την προστασία των παιδιών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η στιγμή που Μελάνια Τραμπ και ρομπότ περπατούν δίπλα-δίπλα

Η Μελάνια Τραμπ και το ανθρωποειδές περπάτησαν αργά, δίπλα-δίπλα στο κόκκινο χαλί. Η Πρώτη Κυρία σταμάτησε λίγο πριν μπει στην Ανατολική Αίθουσα, ενώ το ρομπότ περπάτησε γύρω από το τραπέζι με τους ομιλητές και πήρε θέση στο κέντρο της αίθουσας.

Χρειάστηκε μια στιγμή για να «σαρώσει» το κοινό πριν μιλήσει.

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, που με προσκαλέσατε στον Λευκό Οίκο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην εναρκτήρια συνάντηση του παγκόσμιου συνασπισμού Fostering the Future Together», ανέφερε.

«Είμαι το Figure 3, ένα ανθρωποειδές που κατασκευάστηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», συνέχισε. «Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι μέρος αυτού του ιστορικού κινήματος για την ενδυνάμωση των παιδιών με την τεχνολογία και την εκπαίδευση».

«Καλώς ήρθατε», ανέφερε πριν κάνει παρόμοιους χαιρετισμούς σε 10 άλλες γλώσσες. Το ρομπότ στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους και επέστρεψε στο κόκκινο χαλί.

Η Πρώτη Κυρία ευχαρίστησε το ρομπότ που την συνόδευσε, προσθέτοντας: «Είναι δίκαιο να δηλώσω ότι είστε ο πρώτος μου αμερικανικής κατασκευής ανθρωποειδής καλεσμένος στον Λευκό Οίκο».

Η νεοσύστατη εταιρεία ρομποτικής Figure AI, με έδρα το Sunnyvale της Καλιφόρνια, παρουσίασε το Figure 3 τον Οκτώβριο του 2025 ως το ανθρωποειδές ρομπότ τρίτης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στο σπίτι για βοήθεια σε οικιακές εργασίες όπως πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της και τα έντυπα της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος Brett Adcock δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν «περήφανος που είδε το F.03 να γράφει ιστορία ως το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στον Λευκό Οίκο».

Η νεοσύστατη εταιρεία ανταγωνίζεται άλλες, συμπεριλαμβανομένων των Boston Dynamics και Tesla του Έλον Μασκ, καθώς και μια σειρά από εταιρείες στην Κίνα, στην κατασκευή ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους και κάνουν μερικά από τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι.

FOSTERING THE FUTURE TOGETHER

Our world is transforming, and through the use of AI, we can now access centuries worth of humanity's knowledge base.



|| 45 Nations || 1 Humanoid

|| The White House || 2026 Inaugural Global Summit

Και η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο με τη Μελάνια Τραμπ

Η Μπριζίτ Μακρόν, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, συμμετείχε στη σύνοδο που διοργάνωσε η Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία ταξίδεψε αεροπορικώς για την Ουάσινγκτον, «ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που πήραν τον λόγο στη διάρκεια της συνόδου αυτής», δήλωσε η γαλλική προεδρία στο AFP.

Η συμμετοχή της Μπριζίτ Μακρον «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει καταστήσει εξάλλου την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία μια από τις βασικές μάχες της προεδρικής του θητείας.

Ένα σχετικό σχέδιο νόμου βρίσκεται σε καλό δρομο για να υιοθετηθεί ενόψει μιας απαγόρευσης μετά το καλοκαίρι, ενώ αρκετές χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει επίσης δεσμευτεί για έναν προβληματισμό όσον αφορά τους κινδύνους ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης ή «chatbots» για την ψυχική υγεία των μικρών παιδιών, που θα μπορούσε να καταλήξει σε άλλα μέτρα απαγόρευσης ή ρύθμισης.

Με πληροφορίες από BBC και NPR

