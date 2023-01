Μία «αρκούδα» στο διάστημα - Η viral φωτογραφία της NASA από την επιφάνεια του Άρη

Στρέφοντας την κάμερά του στην επιφάνεια του Άρη, ο δορυφόρος της NASA είδε μια «αρκούδα» να την κοιτάει.

Η κάμερα HiRISE στον δορυφόρο Mars Reconnaissance Orbiter κατέγραψε το ασυνήθιστο γεωλογικό στοιχείο, τον Δεκέμβριο.

Ένα ρήγμα κυκλικού σχήματος μοιάζει στην αρειανή επιφάνεια με κεφάλι, ενώ δύο κρατήρες «ολοκληρώνουν» το αρκουδίσιο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κυκλικό αυτό ρήγμα ίσως οφείλεται στην καθίζηση μιας περιοχής πάνω από έναν θαμμένο κρατήρα πρόσκρουσης που είχε γεμίσει με λάβα ή λάσπη.

Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που ευθύνεται για την ανάπτυξη της προηγμένης αυτής κάμερας, μοιράστηκε την εικόνα στις 25 Ιανουαρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ανθρώπινη φαντασία υιοθετεί και προσαρμόζει ουράνιες εικόνες στις δικές της προσλαμβάνουσες. Τον Οκτώβριο του 2022, άλλος δορυφόρος της NASA, το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής, «συνέλαβε» τον Ήλιο να «γελά», φαινόμενο που δημιουργούσαν οι οι σκοτεινές κηλίδες στον ήλιο, γνωστές ως στεμματικές οπές, όπως φαίνονταν στο υπεριώδες φως.

