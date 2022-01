Μπορεί το Metaverse να μην έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμη, ωστόσο τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας μα δίνουν ήδη μία «γεύση» για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το World Econnomic Forum, είναι νωρίς ακόμα για να μιλάμε για τους κινδύνους και τις αλλαγές που θα φέρει το Metaverse. Ωστόσο, με βάση τα παρόντα δεδομένα υπάρχουν τρία πράγματα που οι γονείς θα πρέπει να λάβουν υπόψιν όσον αφορά τη χρήση του από παιδιά.

1. Θα είναι δυσκολότερο να προστατεύσετε τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο

Τα βιντεοπαιχνίδια για κονσόλες έχουν προειδοποιήσεις ειδικά για τα παιδιά. Παρά ταύτα, οι προειδοποιήσεις στο Μetaverse θα φαίνονται μόνο στο άτομο που βρίσκεται ήδη στην ψηφιακή πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, αναμένεται να γίνει δυσκολότερο να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση μόνο σε κατάλληλο περιεχόμενο.

2. Τα παιδιά θα αξιολογήσουν διαφορετικά το Μetaverse σε σχέση με τους ενήλικες

Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες τα παιδιά ενδέχεται να απορροφηθούν πολύ περισσότερο από την εν λόγω εμπειρία σε σχέση με τους ενήλικες. Γα τον λόγο αυτό και ανακύπτουν ερωτήματα όσον αφορά την επίβλεψη και τον περιορισμό του χρόνου που περνούν στο Μetaverse.

3. Οι γονείς θα πρέπει να ασχοληθούν ενεργά με το Μetaverse

Εάν τα παιδιά φορούν τη συσκευή, δε θα μπορείτε πια να ελέγξετε τι ακριβώς παρακολουθεί στην οθόνη. Για να μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι η εμπειρία τους θα είναι καλή και ασφαλής, θα πρέπει να ενημερωθείτε για το Metaverse και όσα προσφέρει.

