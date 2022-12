Meta: Θα πληρώσει 725 εκατ. $ αποζημίωση για την κοινή χρήση δεδομένων των χρηστών από την Cambridge Analytica

Η Meta θα πληρώσει 725 εκατ. δολάρια αποζημίωση για την κοινή χρήση δεδομένων με την Cambridge Analytica.

Η Meta Platforms Inc. συμφώνησε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό για να διευθετήσει μια μακροχρόνια αγωγή, σύμφωνα με την οποία το Facebook μοιράστηκε παράνομα δεδομένα χρηστών με την ερευνητική εταιρεία Cambridge Analytica.

Είναι «το μεγαλύτερο ποσό που έχει πληρώσει ποτέ το Facebook για να επιλύσει μια ιδιωτική ομαδική αγωγή», ανέφεραν οι ενάγοντες.

Ο διακανονισμός φέρνει την Meta ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση της αγωγής του 2018 που άσκησαν οι χρήστες του Facebook, όταν αποκαλύφθηκε ότι η βρετανική ερευνητική εταιρεία που συνδέθηκε με την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία του 2016 απέκτησε πρόσβαση στα δεδομένα έως και 87 εκατομμυρίων συνδρομητών του δικτύου.

Η συμφωνία απαιτεί ωστόσο την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή που επιβλέπει την αγωγή.

Οι δικηγόροι των εναγόντων είχαν αποκτήσει πρόσβαση ώστε να διεισδύσουν στα εσωτερικά αρχεία της εταιρείας για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους ότι το Facebook απέτυχε να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Αν η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε δίκη, η μητρική εταιρεία του Facebook ωστόσο, θα μπορούσε να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια περισσότερα.

«Επιδιώξαμε έναν διακανονισμό καθώς είναι προς το συμφέρον της κοινότητάς μας και των μετόχων μας», ανέφερε σε δήλωσή της η Meta μέσω email. «Τα τελευταία τρία χρόνια ανανεώσαμε την προσέγγισή μας στο απόρρητο και εφαρμόσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε υπηρεσίες που αγαπούν και εμπιστεύονται οι άνθρωποι με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην πρώτη γραμμή.»

Από τότε που σχηματίστηκε η υπόθεση, το Facebook σταμάτησε να επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τους χρήστες μέσω των φίλων τους, ανέφεραν οι ενάγοντες σε δικαστήριο που περιγράφει λεπτομερώς τον διακανονισμό.

Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης την ικανότητά της να περιορίζει και να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη αποκτούν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των χρηστών του Facebook και βελτίωσε τις μεθόδους της για να ενημερώνει τους χρήστες ποιες πληροφορίες συλλέγει και μοιράζεται το Facebook για αυτούς, σύμφωνα με την κατάθεση.

Τον περασμένο μήνα, η Google συμφώνησε να πληρώσει συνολικά 391,5 εκατομμύρια δολάρια σε 40 πολιτείες των ΗΠΑ για να επιλύσει μια έρευνα σχετικά με αμφιλεγόμενες πρακτικές εντοπισμού της τοποθεσίας, σε μία κίνηση που αξιωματούχοι αποκάλεσαν τη μεγαλύτερη τέτοια διευθέτηση απορρήτου στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σε άλλη περίπτωση, ένας δικαστής τον περασμένο μήνα ενέκρινε μια συμφωνία της Meta, ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει μια αγωγή σχετικά με τη χρήση cookies του προγράμματος περιήγησης και το κουμπί «Μου αρέσει» του Facebook για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών.

Η Meta είπε σε μια κατάθεση στο δικαστήριο τον Αύγουστο ότι είχε συμφωνήσει να διευθετήσει την αγωγή της Cambridge Analytica, αλλά τότε δεν είχαν αποκαλυφθεί οι όροι του διακανονισμού.

Μια κατάθεση έναν μήνα νωρίτερα έδειξε ότι ο CEO της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ χρειάστηκε να καταθέσει έξι ώρες για την υπόθεση. Το ίδιο αρχείο έδειξε ότι η πρώην Chief Operating Officer, της εταιρείας Sheryl Sandberg κλήθηκε επίσης να καταθέσει.

Το Facebook είχε υποστηρίξει ότι αποκάλυπτε τις πρακτικές του στις συμφωνίες χρηστών. Είχε επίσης πει ότι οποιοσδήποτε μοιράζεται τις πληροφορίες του σε ένα κοινωνικό δίκτυο, δεν θα πρέπει να υπολογίζει ότι θα διατηρήσει το απόρρητό του.

Η υπόθεση φέρει τον τίτλο «In Re Facebook Consumer Privacy User Profile Litigation, 18-MD-02843, U.S. District Court, Northern District of California (Σαν Φρανσίσκο)».

Ωστόσο, ο Jason Kent, CEO της Digital Content Next και βετεράνος σε θέματα της βιομηχανίας ψηφιακών μέσων, παραθέτοντας σχετικά έγγραφα στον λογαριασμό του στο Twitter, ανέφερε ότι το Facebook διέρρευσε πολλά από τα δεδομένα των χρηστών όχι μόνο στην Cambridge Analytica, αλλά σε αμέτρητες άλλες εφαρμογές, με αντάλλαγμα παραβιάσεις ρεκόρ για χάρη της ανάπτυξης και των κερδών.

Ανταποδοτικά, όπως αναφέρει ο ίδιος, προκύπτει ο συμβιβασμός με 250 εκατομμύρια από τους Αμερικανούς χρήστες να αντιστοιχούν σε 2-3 $ ο καθένας.

Ο ίδιος αναφέρει ότι τα 725 εκατομμύρια δολάρια φαίνονται σαν μεγάλο ποσό, αλλά επί της ουσίας πρόκειται για μία συμφωνία που προστατεύει τον Ζούκερμπεργκ.

Αυτό που έκανε το Facebook, όπως λέει, είναι ότι με 2-3 $ ανά Αμερικανό χρήστη, εξέθεσε τα προσωπικά τους δεδομένα σε χιλιάδες εφαρμογές, δημιούργησε μια πλατφόρμα τρισεκατομμυρίων δολαρίων και κυρίως πλούτισε και απέφυγε την ευθύνη η ηγεσία της πλατφόρμας, δηλαδή ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Λαμβάνοντας, υπόψη το πρακτικό κατάθεσης της SEC του Ζούκερμπεργκ που αποσφραγίστηκε αυτήν την εβδομάδα και τις αγωγές ενεργών μετόχων στη DE, (έναντι ελάχιστου ποσού) προκειμένου να μην κατονομαστεί ο Ζούκερμπεργκ, το ποσό που καλείται να πληρώσει η Meta είναι ουσιαστικά «ψιλά», σχολιάζει σχετικά. «Το κοινό και η λογοδοσία είναι πάλι χαμένοι».

Woah. Facebook just posted what would be “the largest [settlement] ever achieved in a data privacy lawsuit” and “the most Facebook has ever paid.” $725mil seems large but coupled with Zuck’s SEC deposition transcript just revealed this week, it protects Zuckerberg (again). 1/3 https://t.co/iLjGu2yR1L pic.twitter.com/Gg67UKjPpA