Κορωνοϊός: 30% των εφήβων παρουσιάζουν συμπτώματα long covid 2 χρόνια μετά τη μόλυνση

Οι περισσότεροι έφηβοι που πάσχουν από long Covid αναρρώνουν μέσα σε δύο χρόνια, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό συνεχίζει να πάσχει από τη νόσο ακόμη και μετά από 24 μήνες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει πάνω στο θέμα.

Έτσι, οι ερευνητές χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα της μελέτης «θετικά», αλλά υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να κατανοήσουν γιατί ορισμένα παιδιά εξακολουθούν να έχουν συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας δύο χρόνια μετά τη μόλυνση.

Με επικεφαλής ειδικούς από το University College του Λονδίνου (UCL), η μελέτη εξέτασε στοιχεία από χιλιάδες μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους. Οι νέοι ηλικίας από 11 έως 17 ετών ρωτήθηκαν για την κατάστασης της υγείας τους τρεις, έξι, 12 και 24 μήνες μετά τη διενέργεια τεστ PCR για τον ιό Covid στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021.

Από τους 12.632 εφήβους και μεγαλύτερα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη, 943 βρέθηκαν θετικοί και απάντησαν σε ερωτήσεις τρεις, έξι, 12 και 24 μήνες μετά την αρχική τους εξέταση.

Από αυτούς, οι 233 κρίθηκαν ότι είχαν long covid τρεις μήνες μετά την αρχική θετική εξέταση.

Στους έξι μήνες, 135 άτομα συνέχισαν να πληρούν τον επιστημονικό ορισμό του long Covid, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications και χρηματοδοτήθηκε από το National Institute for Health and Care Research και το UK Research and Innovation.

Οι ανήλικοι θεωρήθηκαν ότι πάσχουν από long Covid εάν παρουσίαζαν για τουλάχιστον τρεις μήνες περισσότερο από ένα συμπτώματα, όπως κούραση, δυσκολία στον ύπνο, δύσπνοια ή πονοκεφάλους, παράλληλα με προβλήματα κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης, συνήθων δραστηριοτήτων, πόνο ή δυσφορία ή έντονη ανησυχία ή θλίψη.

Μετά από ένα χρόνο αφότου είχαν βρεθεί θετικά, 94 άτομα εξακολουθούσαν να έχουν long Covid.

Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 68 δύο χρόνια μετά την αρχική θετική εξέταση, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη στον κόσμο «διαχρονική μελέτη» για τον long Covid στα παιδιά.

Κούραση, προβλήματα ύπνου, δύσπνοια και πονοκέφαλοι τα πιο συχνά συμπτώματα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι με βάση τα ευρήματά τους, το 70% των ανηλίκων που έπασχαν από long covid τρεις μήνες μετά τη μόλυνση, είχαν αναρρώσει σε διάστημα δύο χρόνων. Όμως το 30% των συμμετεχόντων συνέχισε να αναφέρει κατά μέσο όρο πέντε έως έξι συμπτώματα σε κάθε εξέταση, ακόμη και μετά από δύο χρόνια.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα ήταν η κούραση, τα προβλήματα ύπνου, η δύσπνοια και οι πονοκέφαλοι.

Όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι και οι λιγότερο προνομιούχοι ήταν πιο πιθανό να έχουν long covid.

Τα κορίτσια πιο πιθανό να έχουν long Covid

Επίσης, τα κορίτσια είχαν περισσότερες πιθανότητες από τα αγόρια να έχουν long Covid, αν και η μελέτη δεν έλαβε υπόψη την έμμηνο ρύση και το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο.

Οι συγγραφείς ήθελαν επίσης να τονίσουν ότι τα παιδιά βρέθηκαν θετικά πριν κυριαρχήσουν οι παραλλαγές Delta και Omicron του ιού, οπότε τα ευρήματα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των παραλλαγών.

Σχολιάζοντας τη μελέτη, ο Δρ Nathan Cheetham, από το King's College του Λονδίνου, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη δείχνει και πάλι ότι οι συνθήκες υγείας όπως ο long Covid τείνουν να επηρεάζουν τους λιγότερο προνομιούχους στην κοινωνία, τόσο τους νέους όσο και τους ηλικιωμένους».

Η Sammie McFarland, από τη φιλανθρωπική οργάνωση Long Covid Kids, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η μακροχρόνια μόλυνση του κορονοϊού αποτελεί πλέον σημαντική παιδική ασθένεια

«Δύο χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή ενός παιδιού. Παρότι η μελέτη μας καθησυχάζει με το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανάρρωσαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το 30% των παιδιών και των νέων που εξακολουθούν να επηρεάζονται υπογραμμίζει ότι ο long Covid παραμένει μια σημαντική παιδική ασθένεια και αποτελεί επείγουσα ανησυχία», τόνισε.

Με πληροφορίες από Guardian