James Webb: Eντυπωσιακές εικόνες από τον Δία κατέγραψε το τηλεσκόπιο

Συνεχίζουν να συναρπάζουν οι δυνατότητες του τηλεσκοπίου James Webb, αυτή τη φορά με φωτογραφίες που έρχονται από τον Δία.

Εχθές η επιστημονική ομάδα του τηλεσκοπίου δημοσίευσε φωτογραφίες του πλανήτη Δία στο ηλιακό μας σύστημα. Χαρακτηριστική είναι η λεπτομέρεια που αποτυπώνουν αυτές οι εικόνες απαθανατίζοντας τα νέφη του γιγάντιου πλανήτη, τη διάσημη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα του αλλά και μερικούς από τους δακτυλίους του.

.@NASAWebb can gaze into the universe's depths, but what can it do nearby? These test images of Jupiter & some of its moons show that Webb can observe faint objects near bright ones, so it may be able to see vapor plumes spewing from ocean worlds! https://t.co/qH9VI0K2uO pic.twitter.com/z7a7JYkyCW