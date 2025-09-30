iPhone 17: Σε ποιες χώρες πωλείται με τη χαμηλότερη τιμή

Το iPhone 17, που κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζει αξιοσημείωτες διακυμάνσεις στην τιμή του από χώρα σε χώρα.

Οι διαφορές οφείλονται σε φόρους, δασμούς εισαγωγής και τοπικούς παράγοντες αγοράς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η φθηνότερη αγορά, καθώς το βασικό iPhone 17 με χωρητικότητα 256GB κοστίζει περίπου 799 δολάρια (περίπου σε 680–682 ευρώ), αποτελώντας σημαντική «ευκαιρία» σε σύγκριση με άλλες περιοχές.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη διαθέτουν τιμές κοντά – ή ελαφρώς χαμηλότερες – από αυτές των ΗΠΑ.

Οι υπόλοιπες χώρες, λόγω ΦΠΑ, δασμών εισαγωγής και τοπικών φόρων, τιμολογούν το iPhone 17 από 6% έως και 25% ακριβότερα σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ προσφέρουν επίσης σχετικά ανταγωνιστικές τιμές για τη σειρά iPhone 17, με τις τιμές του βασικού μοντέλου να κυμαίνονται περίπου από 870 έως 915 δολάρια.

Οι αγορές αυτές επωφελούνται από χαμηλότερους φόρους ή μικρότερα κόστη εισαγωγής. Για παράδειγμα, στο Ντουμπάι η τιμή του βασικού μοντέλου φτάνει περίπου τα 3.399 ντιρχάμ (925 δολάρια), ενώ στη Σιγκαπούρη κοστίζει γύρω στα 1.299 δολάρια Σιγκαπούρης (915 δολάρια).

iPhone 17: Διαφορές τιμών

Αντίθετα, η Ινδία και η Βραζιλία καταγράφουν από τις υψηλότερες τιμές λόγω δασμών εισαγωγής και φόρων αγαθών και υπηρεσιών (GST). Το βασικό iPhone 17 κοστίζει περίπου ₹82.900 (περίπου 940 δολάρια) στην Ινδία και περίπου 1.000 δολάρια στη Βραζιλία.

Ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία εμφανίζουν επίσης υψηλές τιμές, γύρω στα 980 δολάρια ή και περισσότερο, κυρίως εξαιτίας του ΦΠΑ.

Άλλες μεγάλες αγορές όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία, με τις τιμές να κυμαίνονται συνήθως από 850 έως 930 δολάρια – και πάλι αισθητά υψηλότερες από τις αμερικανικές.

Η παγκόσμια αυτή απόκλιση τιμών υπογραμμίζει πώς οι τοπικοί φόροι και οι κανονισμοί επηρεάζουν σημαντικά την προσιτότητα της ναυαρχίδας της Apple σε κάθε χώρα, με τις ΗΠΑ να παραμένουν ο πιο οικονομικός προορισμός για τους αγοραστές, σύμφωνα με το Money Control.

Ακολουθούν οι τιμές του iPhone 17 (256GB) στις 20 κορυφαίες αγορές παγκοσμίως: