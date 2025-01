ΗΠΑ: Το Instagram κρύβει τα αποτελέσματα για τις λέξεις «Δημοκρατικός» και «Δημοκρατικοί»

Η Meta ανακοίνωσε ότι εργάζεται επειγόντως για να διορθώσει ένα πρόβλημα με το Instagram που εμφανίζει το μήνυμα «έχουμε κρύψει τα αποτελέσματα» όταν οι χρήστες αναζητούν τους όρους «Δημοκρατικός» ή «Δημοκρατικοί» στα αγγλικά.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν την εταιρεία για πολιτική μεροληψία υπέρ των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, στην οποία συμμετείχε ο ιδιοκτήτης της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η Meta επέμεινε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα το οποίο έχει επηρεάσει και άλλα hashtags.

Ωστόσο, ο ειδικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ματ Ναβάρα δήλωσε ότι ήταν «ντροπιαστικό» για το Instagram, ανεξάρτητα από αυτό.

«Σε ένα υπερκομματικό περιβάλλον, ακόμη και ακούσια λάθη όπως αυτό μπορούν να κλιμακωθούν σε κατηγορίες για κομματισμό», δήλωσε.

«Εάν αυτά τα ζητήματα δεν επιλυθούν γρήγορα, κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν θεωρίες συνωμοσίας και να βλάψουν τη φήμη της Meta».

Ενώ οι χρήστες που πληκτρολογούν «#Democrat» ή «#Democrats» δεν βλέπουν κανένα αποτέλεσμα, το hashtag «Republican» επιστρέφει 3,3 εκατομμύρια αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνοντας χειροκίνητη αναζήτηση στο Instagram για «Δημοκρατικοί», αντί να κάνουν κλικ σε ένα hashtag, οι χρήστες βλέπουν μια οθόνη που γράφει «έχουμε κρύψει αυτά τα αποτελέσματα».

«Τα αποτελέσματα για τον όρο που αναζητήσατε ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητο περιεχόμενο», αναφέρεται. Υπάρχουν επίσης περιορισμένα αποτελέσματα όταν οι χρήστες αναζητούν «Ρεπουμπλικάνοι» σε αντίθεση με το «Ρεπουμπλικάνος».

«Γνωρίζουμε για ένα σφάλμα που επηρεάζει τα hashtags σε όλο το πολιτικό φάσμα και εργαζόμαστε γρήγορα για να το επιλύσουμε», δήλωσε η Meta ανακοίνωσή της στο BBC.

Εδώ να σημειωθεί ότι το πρόβλημα φαίνεται να αφορά χρήστες από τις ΗΠΑ, την Γερμανία και πιθανότατα άλλες χώρες, καθώς στην ελληνική εκδοχή της εφαρμογής οι αναζητήσεις για τον όρο «Δημοκρατικός» επιφέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο, το BBC και άλλα διεθνή μέσα, όπως και χρήστες των social media, επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, όπως επιβεβαίωσε και η ίδια η Meta.

Ζούκερμπεργκ και Τραμπ

Η παρουσία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην ορκωμοσία του Τραμπ είναι η τελευταία από μια σειρά κινήσεων που έχουν δει τον ίδιο, όπως και άλλους μεγιστάνες της τεχνολογίες, να έρχονται πιο κοντά στην επερχόμενη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση.

Τον Ιανουάριο, η Meta ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στις πολιτικές της όσον αφορά τον έλεγχο περιεχομένου στις πλατφόρμες της, με τον Ζούκερμπεργκ να επικαλείται το «πολιτισμικό σημείο καμπής» που αντιπροσωπεύει η επανεκλογή του Τραμπ.

Παράλληλα, ο Τζόελ Κάπλαν, ένας πολύπειρος Ρεπουμπλικανός αξιωματούχος, επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τον Νικ Κλεγκ ως επικεφαλής της Meta για θέματα παγκόσμιας πολιτικής.

Ακόμη, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ επισκέφθηκε τον τότε εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο τον Νοέμβριο και η Meta έκανε δωρεά εκατομμυρίων στο ταμείο για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του είχαν επικρίνει προηγουμένως τη Meta, υποστηρίζοντας ότι λογοκρίνει τις «συντηρητικές φωνές», φτάνοντας ακόμη και να απειλήσουν το αφεντικό της Meta με φυλάκιση.

Ωστόσο, αντιδρώντας στην απόφασή της να καταργήσει το fact checking στις εφαρμογές της, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι εντυπωσιάστηκε από την απόφαση του Ζούκερμπεργκ και δήλωσε ότι η Meta είχε «διανύσει πολύ δρόμο».

