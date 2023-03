Ιάπωνας ερευνητής δημιούργησε τα πρώτα ωάρια από κύτταρα αρσενικών ποντικιών

Σε ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό επίτευγμα προχώρησε Ιάπωνας ερευνητής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δημιούργησε τα πρώτα ωάρια από τα κύτταρα αρσενικών ποντικιών.

Η σύσταση ωαρίων από τα κύτταρα αρσενικών ποντικιών αποτελούν την πρώτη δημιουργία στο εργαστήριο ωοκυττάρων θηλαστικού από αρσενικά κύτταρα.

Το επόμενο - καθόλου εύκολο- βήμα θα είναι να επιδιωχθεί κάτι ανάλογο με ανθρώπινα κύτταρα, καθώς ελλοχεύει, μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπιθύμητων γενετικών αλλαγών.

Η έρευνα, που βρίσκεται σε αρχικά στάδια ακόμη, αφορά την μετατροπή των αρσενικών χρωμοσωμάτων ΧΥ σε θηλυκά ΧΧ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο σε ζευγάρια ανδρών να αποκτήσουν τα δικά τους παιδιά και όχι πια με υιοθεσία.

Η ανακοίνωση έγινε από τον καθηγητή Κατσουχίκο Χαγιάσι του Πανεπιστημίου της Οσάκα, ο οποίος απολαμβάνει διεθνούς κύρους στο πεδίο του, σε συνέδριο του Ινστιτούτου Γενετικής Φράνσις Κρικ στο Λονδίνο, σύμφωνα με το BBC και τον Guardian.

