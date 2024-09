Η Γη θα αποκτήσει ένα δεύτερο «μίνι φεγγάρι» αυτό το φθινόπωρο

Αυτό το φθινόπωρο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, η Γη θα αποκτήσει ένα «δεύτερο» φεγγάρι.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, ένας αστεροειδής με μήκος περίπου όσο το μήκος ενός αστικού λεωφορείου θα «αιχμαλωτιστεί» από τη βαρυτική έλξη της Γης και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη για περίπου δύο μήνες, αποτελώντας ένα «μίνι φεγγάρι».

Το δεύτερο αυτό φεγγάρι θα είναι γύρω από τη Γη από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου, πριν επιστρέψει σε μία ζώνη αστεροειδών που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. «Το αντικείμενο που θα μας επισκεφθεί ανήκει στη ζώνη αστεροειδών Arjuna, μια δευτερεύουσα ζώνη αστεροειδών που αποτελείται από διαστημικούς βράχους που ακολουθούν τροχιές πολύ παρόμοιες με αυτές της Γης», δήλωσε στο Space.com ο Carlos de la Fuente Marcos, καθηγητής στο Universidad Complutense de Madrid και επικεφαλής της έρευνας.

Earth will briefly have a second ‘mini moon’ this autumn https://t.co/78RS2Aotku