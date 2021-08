Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα θα μπορούν στο εξής να λαμβάνουν τρίτη δόση των εγκεκριμένων εμβολίων για την COVID-19 προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τους έναντι της νόσου, ανακοίνωσε ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA).

«Η χώρα έχει εισέλθει σε ακόμη ένα νέο κύμα της πανδημίας» και ο FDA «έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι άνθρωποι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν βαριά μορφή της ασθένειας», ανέφερε η μεταβατική επικεφαλής του ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων, η Τζάνετ Γούντκοκ.

Today, FDA amended the emergency use authorizations (EUAs) for both the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and the Moderna COVID-19 Vaccine to allow for the use of an additional dose in certain immunocompromised individuals. https://t.co/MYoTvX82lM pic.twitter.com/cqwF5j8pYp