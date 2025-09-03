ΤECH & SCIENCE

Έρχεται εμβόλιο κατά της ακμής με τεχνολογία mRNA

Η ακμή επηρεάζει περίπου το 85% των ατόμων ηλικίας 12 έως 24 ετών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi αναπτύσσει ένα νέο εμβόλιο που υπόσχεται μακροχρόνια ανακούφιση από την ακμή, μια πάθηση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια εφήβους και νέους ενήλικες σε όλο τον κόσμο.

Η ακμή επηρεάζει περίπου το 85% των ατόμων ηλικίας 12 έως 24 ετών. Παρά την εξάπλωσή της, για δεκαετίες αντιμετωπιζόταν κυρίως ως αισθητικό πρόβλημα και όχι ως ιατρική πάθηση. Οι διαθέσιμες θεραπείες συχνά είναι ακριβές και αναποτελεσματικές, με τις συνταγογραφούμενες αγωγές να κοστίζουν έως και 150 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπολογίζεται το ψυχολογικό βάρος των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών.

Γιατί εμφανίζεται η ακμή

Η ακμή εμφανίζεται όταν οι πόροι του δέρματος φράζουν από σμήγμα, το φυσικό λάδι που παράγουν οι σμηγματογόνοι αδένες. Οι ορμονικές αλλαγές στην εφηβεία, την εγκυμοσύνη ή τον εμμηνορροϊκό κύκλο μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή σμήγματος. Οι φραγμένοι πόροι γεμίζουν με βακτήρια, προκαλώντας φλεγμονή και τα χαρακτηριστικά σπυράκια, μαύρα και λευκά στίγματα.

Το εμβόλιο στοχεύει να ελέγξει αυτά τα βακτήρια. Οι ερευνητές δοκίμασαν δύο εκδοχές σε ποντίκια: μία με πρωτεΐνες από τα βακτήρια της ακμής και μία με αγγελιαφόρο RNA (mRNA), σχεδιασμένο να κωδικοποιεί τις ίδιες πρωτεΐνες. Στα ζώα αναπτύχθηκαν αντισώματα τα οποία, όταν εκτέθηκαν σε καλλιέργειες βακτηρίων, περιόρισαν την ανάπτυξή τους. Η μέθοδος με το mRNA αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική και πλέον δοκιμάζεται σε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.

«Αν μπορέσουμε να μειώσουμε τη χρήση αντιβιοτικών, δεν προσφέρουμε αξία μόνο σε όσους εμβολιαστούν, αλλά και στην κοινωνία συνολικά, περιορίζοντας την ανθεκτικότητα των μικροβίων», εξήγησε στο περιοδικό Nature ο Ζαν-Φρανσουά Τουσέν, επικεφαλής του τμήματος ερευνών για τα εμβόλια της Sanofi.

Ένα από τα εμπόδια που αναμένουν οι ειδικοί είναι η διστακτικότητα απέναντι στους εμβολιασμούς. Έρευνα της Gallup έδειξε ότι μόλις το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί «εξαιρετικά σημαντικό» να εμβολιάζεται ένα παιδί, ποσοστό που έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 58% του 2019.

Η δερματολόγος Αντζάλι Μάχτο, εκπρόσωπος του British Skin Foundation, εκτίμησε πάντως ότι η κοινωνική αποδοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επικοινωνία. «Τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν προορίζονται να ενταχθούν σε εθνικά προγράμματα ανοσοποίησης, θα είναι προαιρετικά. Αν αποδειχθούν ασφαλή, αποτελεσματικά και προσφέρουν μακροχρόνια ύφεση χωρίς συνεχή φαρμακευτική αγωγή, πολλοί ασθενείς θα τα δεχθούν», είπε στο Nature.

Με πληροφορίες από Popular Mechanics

