Οι πιθανότητες να ζήσουμε μετά την ηλικία των 110 αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, βασισμένη σε μαθηματικό μοντέλο που προβλέπει οι άνθρωποι να γίνουν «supercentenarians» στο διάστημα 2020 με 2100.

Οι «supercentenarians» ή υπερκεντάνιοι, όπως αποδίδεται ο όρος στα ελληνικά, είναι άνθρωποι που έχουν φτάσει την ηλικία των 110 ετών, κάτι που επιτυγχάνεται από περίπου έναν στους 1.000 αιωνόβιους. Συνήθως ζουν μια ζωή απαλλαγμένη από σοβαρές ασθένειες σχετικές με την ηλικία.

Ερευνητές διαπίστωσαν τώρα πως είναι «εξαιρετικά πιθανό» να δούμε το ρεκόρ για τον γηραιότερο άνθρωπο να καταρρίπτεται κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, λέει ο Michael Pearce, συγγραφέας της μελέτης και φοιτητής διδακτορικού.

Μέχρι σήμερα, το γηραιότερο άτομο που έζησε ποτέ ήταν η Jeanne Calment, μια Γαλλίδα που πέθανε το 1997 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.

Υπάρχει 68% πιθανότητα να φτάσει κάποιος στην ηλικία των 127 ετών έως το 2100 και 13% πιθανότητα κάποιος να φτάσει στην ηλικία των 130 ετών, σύμφωνα με τον Pearce.

Μεταξύ άλλων παραγόντων, οι εξελίξεις στην ιατρική έχουν επηρεάσει το πιθανό εύρος ζωής των ανθρώπων και η πρόοδος είναι τόσο μεγάλη που ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι τελικά θα μπορέσουν να «θεραπεύσουν» τη γήρανση.

«Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα για πολύ πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις στοχεύοντας στη διαδικασία της γήρανσης και όχι συγκεκριμένες ασθένειες», λέει ο Andrew Steele, επιστήμονας και συγγραφέας του «Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old».

Για παράδειγμα, οι ερευνητές ψάχνουν πώς να στοχεύσουν την κυτταρική γήρανση. Αντί να διαιρούνται και να δημιουργούν νέα κύτταρα, τα «senescent cells» -όπως ονομάζονται- απελευθερώνουν χημικά και μόρια που μπερδεύονται με άλλα υγιή κύτταρα και πυροδοτούν φλεγμονή. Ο αριθμός των συγκεκριμένων κυττάρων αυξάνεται καθώς οι άνθρωποι γερνούν, αλλά μελέτες σε ποντίκια δείχνουν ότι μπορούν να αφαιρεθούν και ενδεχομένως να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους.

Ο Andrew Steele λέει ότι «δεν είναι κάποια μελλοντική επιστημονική φαντασία» άνθρωποι που ζουν σήμερα να φτάνουν τα 120+ πριν το 2100. Ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάιο εξέτασε τους βιολογικούς δείκτες γήρανσης στο αίμα των ανθρώπων και διαπίστωσε ότι σε ένα περιβάλλον χωρίς άγχος και χωρίς ασθένειες είναι θεωρητικά ικανοί να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Στο μεσοδιάστημα, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής μας.

Μελέτη του 2018 από το Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι όσοι ακολούθησαν πέντε απλές συνήθειες - υγιεινή διατροφή υψηλής ποιότητας, τουλάχιστον 30 λεπτά ή περισσότερο ημερησίως μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα, υγιές σωματικό βάρος, όχι υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάπνισμα- αύξησαν το προσδόκιμο ζωής έως και 10 χρόνια. Πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση δύο μερίδων φρούτων και τριών μερίδων λαχανικών σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

Σε περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, γνωστές και ως «Μπλε Ζώνες», συγκεκριμένες συνήθειες συμβάλλουν στη μακροζωία, σύμφωνα με τον Dan Buettner, συνεργάτη και δημοσιογράφο του National Geographic. Για παράδειγμα, το να έχεις τουλάχιστον τρεις στενούς φίλους στους οποίους μπορείς να βασιστείς για συναισθηματική υποστήριξη, να περπατάς καθημερινά και να κοιμάσαι 20 λεπτά πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι πράγματα που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής, είπε.

Σύμφωνα με τον Andrew Steele, το βούρτσισμα και ο καθαρισμός των δοντιών μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και άνοιας. Η καλή στοματική υγιεινή απαλλάσσει από χρόνια φλεγμονή που μπορεί να παρεμποδίσει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη Διεθνή Βάση Δεδομένων για τη Μακροζωία, τα οποία παρακολουθούν «supercentenarians» ή άτομα άνω των 110 ετών σε 13 χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ωστόσο δεν εξέτασαν τρόπους για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής.

Με πληροφορίες από CNBC