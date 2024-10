Εντυπωσιακά πλάνα από τον «κομήτη του αιώνα» να ταξιδεύει στον νυχτερινό ουρανό

Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, από το πέρασμα του αρχαίου κομήτη C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS.

Ο αρχαίος αυτός κομήτης που ονομάστηκε «κομήτης του αιώνα», κατά το πέρασμά του από τον νυχτερινό ουρανό, «ταξίδεψε» μεταξύ άλλων πάνω από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Μακεδονία. Το εντυπωσιακό φαινόμενο παρατηρήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και πλήθος ανθρώπων το απαθανάτισαν σε φωτογραφίες αλλά και βίντεο που κατέκλυσαν τα social media.

Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες για έναν κομήτη μακράς περιόδου, που επιστρέφει στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος μία φορά κάθε 80.000 χρόνια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2023.

There's comet C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)! It's rather bright, as comets go, and you can see it with your eyes (dimly). If there was no moon up and you were in a dark sky region, it would be quite spectacular. Pretty cool!#comet #comet_tsuchinshan_atlas #TsuchinshanATLAS pic.twitter.com/z6eXaR3eDD