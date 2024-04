Έκλειψη ηλίου: Πού θα είναι ορατή και ποιες ώρες στο Βόρειο ημισφαίριο

Στις 8 Απριλίου θα συμβεί έκλειψη ηλίου και θα είναι ορατή από μεγάλες περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο της Γης.

Ολική έκλειψη ηλίου, αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο που συμβαίνει σχετικά σπάνια, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιστήμονες και παρατηρητές στη Βόρεια Αμερική, σε μια πορεία που θα ξεκινήσει από τις ακτές του Μεξικού στον Ειρηνικό ωκεανό και θα διασχίσει διαγώνια τις ΗΠΑ, μέχρι τις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό. Ένα από τα καλύτερα μέρη για να παρακολουθήσει ο κόσμος την ολική έκλειψη ηλίου θα είναι η περιοχή του Νιαγάρα, στους διάσημους καταρράκτες από την καναδική πλευρά. Καθώς οι αρχές περιμένουν δεκάδες χιλιάδες κόσμου εκείνη την ημέρα, η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μερική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή σχεδόν σε όλες τις ΗΠΑ, κάποια στιγμή, καιρού επιτρέποντος.

Μερική έκλειψη ηλίου τη Δευτέρα 8 Απριλίου, όμως, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πολίτες στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ανακοίνωσε ο λογαριασμός UK Weather Updates στο Χ (πρώην Twitter), παρατηρητές στο Δουβλίνο, το Μπέλφαστ, το Λοντοντέρι, τη Γλασκώβη και το Αμπερντίν θα μπορέσουν να δουν μερική έκλειψη ηλίου τη Δευτέρα.

«Η έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή σε μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα και για πολύ λίγα λεπτά», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση. Η μερική έκλειψη πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει στις 19:52 BST στο Hevda Stack, στα νησιά Shetland και θα ολοκληρωθεί στο Rockall, μια ακατοίκητη νησίδα στον Βόρειο Ατλαντικό, στις 20:51 BST.

Lots of talk within the US community about the solar eclipse on the 8th of April; while parts of the UK and Ireland will be able to see it too, there will be a very short opportunity for it, as the eclipse will take place at sunset shortly before the sun goes below the horizon.… pic.twitter.com/lppR01xEME