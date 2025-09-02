«Έχει φύγει το παιδί»: Θα παραδώσουν τα drones την επόμενη παραγγελία σας για ζεστό φαγητό; Το κόστος και τα προβλήματα

Η παραγγελία και η παράδοση ζεστού φαγητού θεωρείται πολυτέλεια που οι κάτοικοι των πόλεων θεωρούν δεδομένη, όμως ολοένα περισσότερες επιλογές υπάρχουν και για τους κατοίκους μη αστικών περιοχών.

Στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία παρότι πολλά από τα χιλιάδες νησιά τους είναι προσβάσιμα με φέρι και γέφυρες για τους κατοίκους των πόλεων της περιοχής, συχνά λείπει η δυνατότητα παράδοσης ζεστού φαγητού στην πόρτα, μια υπηρεσία που οι κάτοικοι των πόλεων μάλλον θεωρούν δεδομένη.

Η νορβηγική νεοσύστατη εταιρεία Aviant επιδιώκει να αλλάξει αυτό το δεδομένο, δημιουργώντας την πρώτη υπηρεσία παράδοσης φαγητού με drone στην περιοχή, ξεκινώντας από το σουηδικό νησί Βέρμντο.

Το Βέρμντο απέχει μόλις 13 χιλιόμετρα από τη Στοκχόλμη και είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο, λεωφορείο και φέρι. Ωστόσο, ο πληθυσμός του, που αριθμεί περίπου 46.000 κατοίκους και αυξάνεται σε έως 100.000 το καλοκαίρι, διαθέτει περιορισμένες επιλογές παράδοσης ζεστού φαγητού. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Aviant, Λαρς Έρικ Φάγερνες, έδειξε σε βιντεοκλήση έναν χάρτη των νησιών πλησίον της Στοκχόλμης. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περίπου 87.000 άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία παράδοσης στο σπίτι, οι οποίοι ζουν σε προάστια και θα ήθελαν να παραγγείλουν φαγητό, αλλά απλώς δεν έχουν τέτοια επιλογή.

Από τον Φεβρουάριο, οι κάτοικοι της Γκούστασμπεργκ, της κύριας πόλης του Βέρμντο, και των γύρω περιοχών μπορούν να παραγγείλουν ζεστά μπέργκερ από την σκανδιναβική αλυσίδα Bastard Burgers απευθείας στην πόρτα τους μέσω drone, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Aviant. Το κόστος παράδοσης είναι συγκρίσιμο με αυτό των υπηρεσιών με αυτοκίνητο ή ποδήλατο, καθώς τα drone εξαλείφουν το κόστος του οδηγού. Αυτή τη στιγμή, η Aviant βρίσκεται σε φάση δοκιμών, παραδίδοντας μόνο 10 παραγγελίες την εβδομάδα για να διασφαλίσει ότι όλα λειτουργούν σωστά, με σχέδια για κλιμάκωση μέσα στο έτος.

Επιπλέον, η Aviant ετοιμάζεται να εγκαινιάσει παρόμοια υπηρεσία στη νορβηγική χερσόνησο Νέσοντεν, σε μικρή απόσταση μόλις 6,4 χιλιομέτρων από το Όσλο, αλλά με οδικό ταξίδι 47 χιλιομέτρων. Ο Φάγερνες εξηγεί ότι περίπου 100.000 κάτοικοι εκεί αποκτούν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσία παράδοσης που μέχρι τώρα δεν είχαν.

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και οι λύσεις

Η διαδικασία ανάπτυξης της υπηρεσίας δεν ήταν εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό παραμένει ζεστό και φρέσκο κατά τη διάρκεια πτήσεων μέχρι 10 λεπτών σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων. Όπως αναφέρει ο Φάγερνες, στην αρχή υπήρχαν πολλά προβλήματα με το φαγητό που έφτανε κρύο, όμως με βελτιώσεις στις μονωμένες συσκευασίες το φαγητό φτάνει πλέον ζεστό ακόμα και τον χειμώνα. Οι καταναλωτές αντιδρούν ενθουσιασμένοι, αποκαλώντας την εμπειρία της παράδοσης με drone σαν να έρχεται «UFO».

Ο Φάγερνες ελπίζει ότι οι δύο πιλοτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν την βάση για την επέκταση της υπηρεσίας σε όλη τη Σκανδιναβία, όπου πολλές κοινότητες σε περιοχές σαν αυτές του Βέρμντο και Νέσοντεν είναι δυσπρόσιτες. Επισημαίνει ότι αυτές οι περιοχές βρίσκονται στο όριο αστικής και αγροτικής ζώνης. Πρόκειται για ζώνες δύσκολες για παράδοση με αυτοκίνητο και αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη Σκανδιναβία. Η Aviant προγραμματίζει να αναπτύξει περίπου 40 βάσεις στην περιοχή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με ομοειδείς γεωγραφικές συνθήκες να παρατηρούνται στον Καναδά και στη βορειοανατολική Αμερική, περιοχές με πολλά νησιά, λίμνες και βουνά.

Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο Φάγερνες παραδέχεται ότι δυνατοί άνεμοι θα αναγκάσουν τα drone να προσγειωθούν προσωρινά, αλλά η υπηρεσία αναμένεται να έχει λειτουργικότητα 90%.

Σχετικά με την παράδοση φαγητού σε απομακρυσμένες περιοχές, η Aviant είναι μία από τις εταιρείες που έχουν δοκιμάσει πιλοτικές υπηρεσίες αλλά βρήκαν ότι τα νούμερα δεν ήταν εμπορικά βιώσιμα. Από το 2022, η Aviant παράδιδε ταϊλανδέζικο, ιταλικό και σούσι σε κατοίκους εκτός Τρόντχαϊμ, αλλά η υπηρεσία αυτή έκλεισε τον Αύγουστο του 2023. Παρόμοιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την βρετανική εταιρεία Skyports, η οποία το 2022 παρέδιδε σχολικά γεύματα στα νησιά Ορκάλεϊ, χρηματοδοτούμενη από το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, και λειτουργούσε προσωρινά και υπηρεσία παράδοσης fish and chips για την κοινότητα. Επίσης, η γερμανική εταιρεία Wingcopter παρέδιδε είδη πρώτης ανάγκης σε αγροτικές περιοχές το 2023, ενώ στην επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας τοπικό συμβούλιο χρηματοδοτεί παράδοση ζεστών γευμάτων σε ηλικιωμένους χωρικούς σε απομονωμένα βουνά.

Ωστόσο, η συνέχιση τέτοιων υπηρεσιών χωρίς δημόσια ή επιχειρηματική χορηγία δεν είναι εμπορικά βιώσιμη, καθώς το κόστος παράδοσης για τον πελάτη θα ήταν απαγορευτικό και για τις επιχειρήσεις υπερβολικά βαρύ, ενώ οι αγροτικές περιοχές δεν έχουν αρκετούς πελάτες για να υποστηρίξουν τον όγκο παραγγελιών.

Το κόστος και οι ανταγωνιστικές τιμές

Στη Βρετανία, η Skyports τρέχει μια υπηρεσία παράδοσης με drone σε συνεργασία με το Royal Mail στα νησιά Orkneys από το 2023 και εξετάζει πώς τα drone αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την αναβίωση της υπηρεσίας ζεστού φαγητού για όλους τους κατοίκους. Ο διευθυντής της Skyports, Άλεξ Μπράουν, εξηγεί ότι μέχρι τώρα η υπηρεσία είναι αποκλειστική για το Royal Mail, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν τα drone και για εμπορικές παραδόσεις όταν δεν είναι σε χρήση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές τιμές.

Με πληροφορίες από BBC