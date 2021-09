Μια ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε ένα ζευγάρι αρχαίων γαλαξιών κρυμμένο πίσω από ένα παχύ πέπλο κοσμικής σκόνης, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature».

Οι συγκεκριμένοι γαλαξίες δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια χρόνια, περίπου 800 εκατομμύρια χρόνια μετά τη «Μεγάλη Έκρηξη» (Big Bang) που έδωσε ζωή στο σύμπαν όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των ερευνητών εντόπισε τυχαία τα φασματικά σήματα από τους δύο γαλαξίες.

Πρόκειται για ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Γιοσινόμπου Φουνταμότο στο Εθνικό Αστρονομικό Αστεροσκοπείο της Ιαπωνίας (NAOJ), ο οποίος είναι και αστρονόμος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Waseda της Ιαπωνίας.

Τον Νοέμβριο του 2019 ο Φουνταμότο και οι συνάδελφοί του ασχολούνταν με μακρινούς γαλαξίες, χρησιμοποιώντας το μεγάλο τηλεσκόπιο ALMA του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου (ESO) στην έρημο Ατακάμα της Χιλής.

Συγκεκριμένα, η ομάδα παρατηρούσε δύο γαλαξίες, που ονομάζονται REBELS-12 και REBELS-29, όταν εντόπισε θολά μοτίβα επιπλέον εκπομπών ακτινοβολίας που προέρχονταν από μια τοποθεσία αρκετές χιλιάδες έτη φωτός πιο μακριά από τους γνωστούς φωτεινότερους γαλαξίες.

