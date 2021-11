Εκατοντάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν προβλήματα με το Facebook, το Instagram και το WhatsApp ήδη από το απόγευμα.

Μερικοί χρήστες ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram, ενώ άλλοι λένε ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν ή να στείλουν μηνύματα στο Facebook.

Και οι τρεις ιστότοποι ανήκουν στη Meta, το νέο Facebook. Η εταιρεία προς το παρόν δεν έχει ακόμη εκδώσει κάποια σχετική δήλωση εξηγώντας γιατί οι ιστοσελίδες του είναι εκτός λειτουργίας σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με το DownDetector έχουν καταγραφεί προς το παρόν 2.495 αναφορές για προβλήματα σε Instagram, Facebook και WhatsApp.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σπεύδουν στο Twitter για να μοιραστούν την απογοήτευσή τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα στην ελληνική επικράτεια.

User reports indicate Instagram is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown