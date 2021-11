Πόσο καλή είναι η ασφάλεια του σπιτιού σας; Κλειδαριές και συναγερμοί μπορεί να κρατούν μακριά τους διαρρήκτες, αλλά καθώς πληθαίνουν τα «έξυπνα» σπίτια, ίσως χρειάζεται να ασχοληθείτε και με την κυβερνοασφάλεια.

«Αν τα πάντα είναι συνδεδεμένα, τα πάντα μπορούν να χακαριστούν», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οπότε ποια οικιακά αντικείμενα και συσκευές είναι πιο ευάλωτα; Το World Economic Forum απαντά:

Όλα μοιράζονται τα ίδια τρωτά σημεία -δεν είναι μόνο συνδεδεμένα στο Ιnternet of Τhings (IoT), αλλά συχνά αποτελούν μέρος του οικιακού μας δικτύου WiFi.

Μελέτη του Euroconsumers διαπίστωσε ότι και τα πέντε είχαν «υψηλής σοβαρότητας» ή «κρίσιμες» αδυναμίες ασφαλείας.

More than 98% of people are concerned about privacy threats.



Learn how to keep your home safe from hackers: https://t.co/Hp713HgBhM @euroconsumers @CUJOAI #AMC21 pic.twitter.com/JshPJJ68Pa