Τζόκοβιτς υπέρ των φοιτητών που διαδηλώνουν στη Σερβία: Στους νέους ανήκει το μέλλον

Yπέρ των φοιτητών που διαδηλώνουν στη Σερβία, τάχθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, δηλώνοντας πως «στους νέους ανήκει το μέλλον».

Οι Σέρβοι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης μετά από την πολύνεκρη καταστροφή στον σιδηροδρομικό σταθμό στη Νόβι Σαντ και οι διαμαρτυρίες τους καταστέλλονται με χρήση υπερβολικής βίας, όπως καταγγέλλουν οι αντιπολιτευόμενοι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρβος αστέρας του τένις που διεκδικεί το Όπεν της Αυστραλίας, έστειλε χθες Κυριακή το μήνυμα υποστήριξής του προς στους φοιτητές, καταδικάζοντας τη «βία» που υφίστανται. «Εκφράζω την υποστήριξή μου στους νέους, στους φοιτητές κι όλους εκείνους στους οποίους ανήκει το μέλλον της χώρας μας», είπε ο Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μελβούρνη μετά την πρόκρισή του στον προημιτελικό του τουρνουά.

«Δεν μπορώ να παριστάνω πως δεν συμβαίνει τίποτε (στη Σερβία), ασφαλώς αυτά τα πράγματα με επηρεάζουν», τόνισε ο αστέρας του τένις, αναφερόμενος ιδίως στο επεισόδια της Πέμπτης, όταν φοιτήτρια χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αποκλεισμού από φοιτητές σταυροδρομιού στο Βελιγράδι.

«Δυστυχώς αυτή δεν ήταν η μόνη περίπτωση που υπέστησαν βία φοιτητές και νέοι Είναι μεγάλη ήττα για εμάς ως κοινωνία, για τη σερβική κοινωνία γενικά», πρόσθεσε ο 37χρονος, έβδομος στην παγκόσμια κατάταξη στο άθλημά του. «Θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στη Σερβία. Θα ήθελα οι νέοι που έχουν πάει στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη Σερβία και να ζήσουν στη Σερβία», συμπλήρωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, είδωλο για πολλούς συμπατριώτες του.

Η Σερβία συνταράσσεται από κύμα μαζικών κινητοποιήσεων που οργανώνει φοιτητικό κίνημα, απαιτώντας δικαιοσύνη έπειτα από την πολύνεκρη καταστροφή σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νόβι Σαντ· έχουν κάνει κατάληψη στα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την τραγωδία σε 13 πρόσωπα, ανάμεσά τους στον πρώην υπουργό Μεταφορών Γκόραν Βέσιτς. Τη Σερβία κυβερνά από το 2012 το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS, εθνικιστική δεξιά) του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Αν και αρχικά ο πρόεδρος Βούτσιτς διαβεβαίωνε πως είναι «έτοιμος να ακούσει» τι «σκέφτονται» οι διαδηλωτές, προχθές Σάββατο έκρινε σε τηλεοπτικό πλατό πως η Σερβία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με «απόπειρα έγχρωμης επανάστασης» ενορχηστρωμένης, κατ’ αυτόν, από «ξένους πράκτορες», από «δυτικές χώρες» που έχουν σκοπό να «αποδυναμώσουν» τη χώρα των Βαλκανίων.

