Τένις - Γιανίκ Σίνερ: Ο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκλείστηκε λόγω ντόπινγκ

Τρίμηνος αποκλεισμός από τους αγώνες επιβλήθηκε στον Γιανίκ Σίνερ, τον Νο.1 αθλητή της παγκόσμιας κατάταξης τένις.

Μετά από ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο Σίνερ απέτυχε σε δύο ελέγχους ντόπινγκ πέρυσι. Ως εκ τούτου, ο πρωταθλητής του Australian Open και Νο. 1 στον κόσμο θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τις 4 Μαΐου.

«Η WADA αποδέχεται ότι ο κ. Σίνερ δεν είχε πρόθεση να κλέψει. Ένας αθλητής φέρει την ευθύνη για την αμέλεια της συνοδείας του» γράφει η σχετική ανακοίνωση για τον Ιταλό.

Στον Σίνερ απαγορεύτηκε να παίξει από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαΐου. Αυτό σημαίνει, πως θα μπορεί να επιστρέψει πριν από το επόμενο Grand Slam, με το Γαλλικό Όπεν να ξεκινά στις 19 Μαΐου.

World number one Jannik Sinner has accepted an immediate three-month ban from tennis.



It comes after he reached a settlement with the World Anti-Doping Agency over his two positive doping tests last year, with his suspension running from 9th February until 4th May.#BBCTennis pic.twitter.com/oJ58O0SEUe