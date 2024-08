Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός (ξανά) στο US Open από τον πρώτο γύρο

Στην πρεμιέρα του US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να πει ένα μικρό αντίο στη Νέα Υόρκη, μετά την ήττα 3-1 σετ από τον Ελληνοαυστραλό, Θανάση Κοκκινάκη.

Κατώτερος των περιστάσεων -με εξαίρεση το δεύτερο σετ- ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του US Open, μετά από ένα ματς διάρκειας 3 ωρών και 54 λεπτών. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει στην πρεμιέρα του αμερικανικού Open.

Στο πρώτο σετ, ο Θανάσης Κοκκινάκης άντεξε στην αντεπίθεση του Έλληνα στο tie break, το οποίο κέρδισε με 7-5. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε βελτιωμένος στο 2ο σετ, προηγήθηκε με 5-4 για να κάνει και το 6-4 και να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κέρδισε με 3-6 το τρίτο σετ και στη συνέχεια, ενώ ο Τσιτσιπάς προηγηθηκε στο 4ο σετ με 5-4, ο Θανάσης Κοκκινάκης έκανε νέο 3-0 σερί για να «καθαρίσει» την πρόκριση και να θέσει εκτός US Open τον Στέφανο Τσιτσιπά.

AUSSIE, AUSSIE, AUSSIE 🇦🇺



Thanasi Kokkinakis notches the biggest win of his career at Grand Slam level! pic.twitter.com/SOUaex1jAs