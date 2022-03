Το Spotify γίνεται βασικός χορηγός της Μπαρτσελόνα

Το Spotify γίνεται ο βασικός χορηγός της Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσαν σήμερα η σουηδική εταιρεία και ο ποδοσφαιρικός σύλλογος.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν, αλλά από την 1η Ιουλίου το Spotify θα αναγράφεται στις φανέλες τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας ομάδας της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2022/2023 και τις επόμενες τέσσερις.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟