Ρεκόρ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο- Με 40 πόντους στα προκριματικά του Παγκοσμίου

Σαράντα πόντους πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι, καταρρίπτοντας ρεκόρ.

Με αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση ο Greek Freak δεν πέτυχε μόνο το προσωπικό του ρεκόρ με τη φανέλα της «επίσημης αγαπημένης». Οι 40 πόντοι αποτελούν και ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, σύμφωνα με τη FIBA.

The 𝟒𝟎 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 scored by @Giannis_An34 against Serbia is a new individual record for the FIBA Basketball World Cup European Qualifiers 🔥#FIBAWC | #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/IJJHKrFyha