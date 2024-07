Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο «τελευταίος χορός» για τον Μάρει στο Παρίσι

Ο Αντι Μάρεϊ, δύο φορές πρωταθλητής στο Wimbledon και άλλες τόσες χρυσός Ολυμπιονίκης, θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού και ανακοίνωσε πως θα είναι η τελευταία διοργάνωση της καριέρας του.

«Φθάνω στο Παρίσι για το τελευταίο τουρνουά της καριέρας μου» ανέφερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 37χρονος Αγγλος πρωταθλητής του τένις.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1