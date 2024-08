Ο Μίλτος Τεντόγλου στο πάνθεον του στίβου: Η viral είσοδος, η καμπάνα και το δεύτερο σερί χρυσό

Στους κορυφαίους αθλητές του στίβου παγκοσμίως συγκαταλέγεται πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο άλτης από τα Γρεβενά κατόρθωσε να επιτύχει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου σε δύο σερί Ολυμπιακούς Αγώνες - μέχρι τώρα, ένα επίτευγμα που είχε στο παλμαρέ του μόνο ο κορυφαίος Καρλ Λιούις. Μπορεί η επίδοσή του να μην ικανοποιεί απολύτως τον ίδιο τον Μίλτο Τεντόγλου, που αναζητά το πανελλήνιο ρεκόρ, ωστόσο η επιτυχία του είναι ασυναγώνιστη. Είναι, άλλωστε, μόλις ο τρίτος Έλληνας που το κατορθώνει, μετά τον Πύρρο Δήμα και τον Κάχι Καχιασβίλι στην άρση βαρών.

HE'S DONE IT AGAIN 😤



🇬🇷's Miltiadis Tentoglou is the first man since @Carl_Lewis to win back-to-back Olympic long jump gold medals 🤯



8.48m for the win 🚀#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/VtpCfkP60q