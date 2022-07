Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επικρίνει την Ουάσινγκτον για την υπόθεση της Μπρίτνεϊ Γκράινερ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέκρινε την Ουάσινγκτον για τον τρόπο που έχει χειριστεί τη σύλληψη και την κράτηση της Μπρίτνεϊ Γκράινερ στη Ρωσία, λέγοντας ότι στη θέση της θα αναρωτιόταν αν θέλει να γυρίσει πίσω.

«Πώς μπορεί να νιώσει ότι η Αμερική την προσέχει;”», ανέφερε ο Τζέιμς σε τρέιλερ για το νέο επεισόδιο του talk show του με τίτλο «The Shop: Uninterrupted». «Εγώ θα σκεφτόμουν “Θέλω καν να γυρίσω πίσω στην Αμερική;», συμπλήρωσε.

Το επεισόδιο θα προβληθεί ολόκληρο την Παρασκευή στο YouTube. Μετά τη δημοσιοποίηση του τρέιλερ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξήγησε στο Twitter ότι με τα σχόλιά του «δεν χτυπούσα την όμορφη χώρα μας». Απλά, συμπλήρωσε, ανέφερε πώς πιθανόν να αισθάνεται η Μπρίτνεϊ Γκράινερ, «μέσα στο κελί που βρίσκεται εδώ και πάνω από 100 ημέρες. Με λίγα λόγια, φέρτε την πίσω».

My comments on “The Shop” regarding Brittney Griner wasn’t knocking our beautiful country. I was simply saying how she’s probably feeling emotionally along with so many other emotions, thoughts, etc inside that cage she’s been in for over 100+ days! Long story short #BringHerHome — LeBron James (@KingJames) July 13, 2022

Δεν είναι σαφές πότε γυρίστηκε το επεισόδιο, αλλά τα σχόλια του σταρ του NBA έρχονται λίγες ημέρες αφότου η Βανέσα Νάιγκαρντ, προπονήτρια των Phoenix Mercury- ομάδα της Μπρίτνεϊ Γκράινερ- αναφέρθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς μιλώντας για την υπόθεση.

«Αν ήταν ο ΛεΜπρόν, θα είχε γυρίσει πίσω, σωστά;», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό είναι μια δήλωση για την αξία των γυναικών. Είναι μια δήλωση για την αξία ενός ομοφυλόφιλου ατόμου. Αυτό είναι κάτι που ξέρουμε», συμπλήρωσε.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού που δημόσια πιέζουν για να επιστρέψει η Γκράινερ στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο ο σταρ των Lakers ανάρτησε tweet που απηύθυνε έκκληση στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για να «γυρίσει γρήγορα και με ασφάλεια» η δύο φορές «χρυσή» Ολυμπιονίκης.

We need to come together and help do whatever we possibly can to bring BG home quickly and safely!! 🙏🏾 Our voice as athletes is stronger together. @uninterrupted 👑 #WeAreBG pic.twitter.com/2GWV3Ff81p — LeBron James (@KingJames) June 6, 2022

Αυτή την εβδομάδα, η Uninterrupted- συνιδρυτής της οποίας είναι ο Τζέιμς- πούλησε μπλουζάκια με το σλόγκαν «We Are BG», για να βοηθήσει τη συγκέντρωση χρημάτων από την οικογένεια της Γκράινερ.

Thank you to everyone who purchased our #WeAreBG t-shirt that benefits The BG Advocacy Fund, set up and operated by Brittney’s family. ❤️



The fight is not over. Brittney is still not home. Visit the link below to sign the petition.

✍🏾: https://t.co/is64KbTaHB pic.twitter.com/KcBcgG2QI9 — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) July 11, 2022

Η σταρ του WNBA συνελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, επειδή- σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές- στις αποσκευές της βρέθηκαν φιαλίδια ατμίσματος με έλαιο κάνναβης. Αν κριθεί ένοχη, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών. Την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ένοχη στις κατηγορίες.

Σε πρόσφατη επιστολή της προς τον Τζο Μπάιντεν, εξομολογήθηκε ότι είναι τρομοκρατημένη πως μπορεί να μείνει για πάντα στη Ρωσία και έκανε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να βοηθήσει στην απελευθέρωση τόσο της ίδιας, όσο και άλλων Αμερικανών που κρατούνται στο εξωτερικό.

«Καθώς κάθομαι εδώ, σε μια ρωσική φυλακή, μόνη με τις σκέψεις μου και χωρίς την προστασία της συζύγου μου, της οικογένειας, των φίλων μου, της φανέλας της Ολυμπιακής ομάδας ή όποιων επιτευγμάτων, είμαι τρομοκρατημένη ότι μπορεί να μείνω εδώ για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή.