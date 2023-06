Νόβακ Τζόκοβιτς: Εμφανίστηκε με περίεργο αντικείμενο στο στήθος του - Τον χαρακτήρισαν Iron Man

Η τελευταία εμφάνιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Γαλλικό Όπεν θύμισε κάτι από Iron Man και δημιούργησε πολλές απορίες.

Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros έναντι του Ούγγρου αντιπάλου του, Μάρτον Φούσκοβικς, αλλά το στιγμιότυπο που ξεχώρισε από την αναμέτρηση ήταν περίπου στο 90λεπτό όταν ο κάμεραμαν εστίασε στο στέρνο του πρωταθλητή τένις και κάτι το οποίο ήταν κολλημένο πάνω του.

Φαινόταν σαν μεταλλικός δίσκος, κολλημένος με ταινία στο στήθος του, κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για γήπεδο τένις - και γενικά οποιουδήποτε αθλήματος.

Σχολιαστής του αγώνα για το Tennis Channel τον χαρακτήρισε "Iron Man", αναφερόμενος στον ήρωα της Marvel.

«Κάτι είναι κολλημένο πάνω στον Νόβακ. Έχετε δει ποτέ τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (σ.σ. ο ηθοποιός που υποδύεται τον Iron Man, στο ίδιο δωμάτιο με τον Τζοκοβιτς; Ίσως ο Νόβακ είναι ο Iron Man» είπε ο σχολιαστής, αστειευόμενος.

Novak Djokovic currently has a clear piece of tape on his chest with something in the center.



Is this possibly another tennis player superstition?



I want to know how that little piece of tape stays on when he’s running at full speed & sweating 😂



pic.twitter.com/mNnhgtfXAo