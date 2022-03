Ναόμι Οσάκα: Ξέσπασε σε κλάματα μετά από προσβλητικό σχόλιο θεατή κατά τη διάρκεια αγώνα

Σε κλάματα ξέσπασε η πρώην νούμερο ένα του κόσμου στο τένις, Ναόμι Οσάκα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα στο Indian Wells.

Αφορμή στάθηκε το σχόλιο κάποιου θεατή από το πλήθος που φώναξε «Ναόμι, είσαι χάλια». Η Οσάκα αποκλείσθηκε από τη συνέχεια του Indian Wells, καθώς ηττήθηκε με 6-4, 6-0 από τη Ρωσίδα, Κουντερμέτοβα.

Ο αποκλεισμός της Οσάκα στον δεύτερο γύρο του Indian Wells είναι ακόμη μια αποτυχία της κορυφαίας αθλήτριας από τότε που επέστρεψε μετά από μια μακρά περίοδο διαλείμματος από αθλητικά γεγονότα.

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4