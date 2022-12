Μουντιάλ 2022: Τα ζευγάρια στη φάση των «16»- Αρχίζουν σήμερα οι νοκ άουτ αγώνες

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 2022 και από σήμερα ξεκινούν οι νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Η αρχή στα ματς της φάσης των «16» στο Κατάρ γίνεται με δύο αγώνες σήμερα, καθώς η Ολλανδία κοντράρεται με τις ΗΠΑ και η Αργεντινή με την Αυστραλία.

Group stage complete ✅ It's a straight road to the #Qatar2022 Final for these 16 teams! #FIFAWorldCup

Χθες, το Καμερούν αποχαιρέτισε το Μουντιάλ, παρότι έγινε η πρώτη ομάδα που νίκησε τη Βραζιλία στο Κατάρ (1-0), καθώς στο άλλο ματς του 7ου ομίλου η Ελβετία με ανατροπή επικράτησε 3-2 της Σερβίας και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη φάση των «16».

A back-and-forth match ended with #SUI advancing to the last 16!



See 🇷🇸🆚🇨🇭 highlights on FIFA+