Ποιος σύλλογος δεν θα ήθελε τον Λιονέλ Μέσι; Μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα, πολλοί καλοβλέπουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Ακόμη και η «χειρότερη ομάδα στον κόσμο», που έκανε κρούση στον Αργεντινό.

Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έληξε το συμβόλαιο του Μέσι με την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την ΑS, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε ήδη πρόταση στον 34χρονο. Στην Μπαρτσελόνα από την άλλη, εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα παραμείνει στον σύλλογο.

«Εμείς θέλουμε να μείνει και ο Λέο θέλει να μείνει, όλα είναι σε καλό δρόμο. Πρέπει ακόμη να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα του οικονομικού fair play… είμαστε σε διαδικασία για να βρούμε την καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές», δήλωσε ο πρόεδρος των «Μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα στον ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Με δεδομένο όμως το χρέος της Μπαρτσελόνα- που ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ- τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, αλλά και τους κανονισμούς για το οικονομικό fair play, οι Καταλανοί δεν είναι σε θέση να προτείνουν στον Μέσι νέο συμβόλαιο ανάλογο με το τετραετές ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων που μόλις έληξε.

Μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, η ομάδα στην οποία έπαιζε ως παιδί ο Λιονέλ Μέσι αλλά και η «χειρότερη ομάδα στον κόσμο» εξέφρασαν μέσω των social media το ενδιαφέρον τους για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Η βραζιλιάνικη Ιμπίς Σπορτ Κλαμπ, που ακόμη καμαρώνει ότι είναι η χειρότερη ομάδα στον κόσμο, έθεσε κάποιους ιδιαίτερα ασυνήθιστους «όρους» στην «πρόταση» που έκανε στον Μέσι. Ο σύλλογος κέρδισε αυτό τον «τίτλο» όταν μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες καθώς δεν κέρδισε ούτε ένα παιχνίδι για περίοδο 3 ετών και 11 μηνών, στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και τις αρχές του ‘80.

Εκφράζοντας τη χαρά για τη λήξη του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα, η ομάδα δηλώνει «είμαστε εδώ με πρόταση για να παίξεις στη χειρότερη ομάδα του κόσμου» και θέτει έξι όρους στον Αργεντινό:

1. Διάρκεια συμβολαίου 15 ετών, από την 1η Ιουλίου 2021

2. Μισθός με βάση την απόδοση

3. Δεν μπορείς να σκοράρεις πολλά γκολ (αιτία τερματισμού συμβολαίου)

4. Δεν μπορείς να αναδειχθείς πρωταθλητής (λόγος τερματισμού συμβολαίου)

5. Δεν μπορείς να φορέσεις τη φανέλα με το Νο10 είναι για τον Μάουρο Σαμπού

6. Ορκίσου τρεις φορές στον καθρέφτη ότι ο Πελέ είναι πολύ καλύτερος από τον Μαραντόνα

Με τον Μέσι ελεύθερο, δεν θα μπορούσε να μην κάνει «κρούση» και η Νιούελς Ολντ Μπόι, η ομάδα στην οποία έπαιζε ο Αργεντινός από τα 6 χρόνια του στη γενέτειρά του το Ροζάριο, μέχρι τα 13 του όταν έφυγε για την Μπαρτσελόνα.

«Γεια Λέο, είσαι εδώ;», έγραψε ο σύλλογος στο Twitter, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Μέσι με τη φανέλα της Νιούελς Ολντ Μπόι. Ο Αργεντινός την είχε φορέσει για να τιμήσει τη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα, στο πρώτο γκολ που πέτυχε μετά τον θάνατο του θρύλου. «Στην Αργεντινή είναι ήδη 1η Ιουλίου», ανέφερε η ανάρτηση, σημειώνοντας την ημερομηνία από την οποία έμεινε ελεύθερος ο Μέσι. «Χωρίς τόλμη δεν κερδίζεται τίποτα», σημείωσε ακόμη η ομάδα.

Ακολούθησε νέο Tweet με φωτογραφία από πανό στο γήπεδο της ομάδας που γράφει «Μέσι: Το όνειρό σου είναι η φαντασίωσή μας, η Νιούελς σε ενθαρρύνει και περιμένει».

Παρόμοια «πρόταση» έκανε και η Φόλενταμ, εξηγώντας σε ανάρτηση γιατί η ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος είναι ο καλύτερος προορισμός για τον Μέσι. Μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση ο σύλλογος σημείωσε ως επιχειρήματα: «Έχουμε υπέροχο ψάρι» και «Έχουμε την πιο όμορφη πορτοκαλί φανέλα στον κόσμο».

Hi @TeamMessi, some reasons to come to FC Volendam:



🟠 We follow the philosophy of Johan Cruyff.

🟠 You can play with one of Europe's topscorers.

🟠 We have great fish.

🟠 We have the most beautiful orange shirt in the world.



You just have to sign. Hope to see you @ The Dijk. pic.twitter.com/Qnga6hZxpY