Κορυφαία Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια συνελήφθη στη Ρωσία

Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ Μπρίτνεϊ Γκρίνερ συνελήφθη στη Ρωσία, με την υποψία της παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα.

Το περιστατικό συνέβη τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία, ενώ η 31χρονη αθλήτρια- δύο φορές «χρυσή» Ολυμπιονίκης- είναι υπό κράτηση.

Οι τελωνειακές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στις αποσκευές της Αμερικανίδας, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας από τη Νέα Υόρκη, εντοπίστηκαν φιαλίδια για άτμισμα με έλαιο κάνναβης. Το εύρημα αυτό μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως δέκα χρόνια.

Η Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, παίκτρια των Phoenix Mercury, τα τελευταία χρόνια παίζει στη Ρωσία όταν τελειώνει η σεζόν του WNBA. Οι απολαβές της στη Ρωσία είναι ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε σεζόν, τετραπλάσιο ποσό από τον μισθό της στο WNBA. Ο τελευταίος αγώνας της με την UMMC Ekaterinburg ήταν στις 29 Ιανουαρίου και ακολούθησε διακοπή δύο εβδομάδων στο πρωτάθλημα.

Η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι γνωρίζει και παρακολουθεί στενά την κατάσταση με την 31χρονη, μια από τις κορυφαίες μπασκετμπολίστριες παγκοσμίως. Ακόμη, στην ανακοίνωση η ομοσπονδία υπογράμμισε τον «απόλυτο επαγγελματισμό» της Γκρίνερ και ότι η ασφάλειά της είναι το πρωταρχικό μέλημα.

USA Basketball is aware of and closely monitoring the legal situation facing Brittney Griner in Russia. Brittney has always handled herself with the utmost professionalism during her long tenure with USA Basketball and her safety and wellbeing are our primary concerns.