Το Καλλιμάρμαρο, αλλιώς- Έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες τένις, για πρώτη φορά

Το Καλλιμάρμαρο «μεταμορφώθηκε», αφού αυτό το σαββατοκύριακο θα φιλοξενήσει αγώνες τένις, για πρώτη φορά στην ιστορία του σταδίου.

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου η εθνική Ελλάδας, με τον Στέφανο Τσιτσιπά στη σύνθεσή της, θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία στο Καλλιμάρμαρο, στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup.

Ήδη, στο Καλλιμάρμαρο έχει τοποθετηθεί γήπεδο του τένις, κάτι που εντυπωσιάζει τόσο τους επισκέπτες, όσο και τους αθλητές που θα αγωνιστούν εκεί. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα παίξουμε σε αυτό το απίστευτο στάδιο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν αυτό. Είναι κάτι ξεχωριστό και ανυπομονούμε για τους αγώνες», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης ο Τίμπορ Τοθ, επικεφαλής της εθνικής Σλοβακίας.

Facebook Twitter Φωτ.: EUROKINISSI

The Panathenaic Stadium where Greece will play Davis Cup this weekend - amazing!🤩😍

📷 tennisnewsgr IG pic.twitter.com/fG5F0s5XYk