Γιάννης Αντετοκούνμπο: "Ποτέ δεν ξέρεις... ίσως παίξω για τους Σικάγο Μπουλς"

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκάλεσε αίσθηση το βράδυ της Κυριακής όταν δήλωσε ότι είναι πιθανό να παίξει για τους Σικάγο Μπουλς.

Ο 27χρονος σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ανέφερε τον Μάικλ Τζόρνταν και τους τίτλους των Chicago Bulls στο ΝΒΑ ως έναν από τους λίγους λόγους που θα σκεφτόταν να ενταχθεί στην διάσημη ομάδα.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να παίξει στους Chicago Bulls, ο Greek Freak απάντησε ότι, όπως όλοι, θα ήθελε πολύ να παίξει για ένα τόσο θρυλικό franchise.

«Όποιος παίζει μπάσκετ και πει ότι δεν θα έπαιζε στους Μπουλς, αν έλεγε όχι, θα ήταν ψεύτης. Είναι μία ομάδα με πολλά πρωταθλήματα, μία ομάδα που είχε έναν από τους καλύτερους, αν όχι τον καλύτερο ever στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο καθένας θα ήθελε να παίξει για τους Μπουλς. Στην τελική, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή, μπορεί να παίξω στους Σικάγο Μπουλς. Αλλά αυτή την στιγμή είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Giannis on playing for the #Bulls someday tonight on The Sports Zone on Fox 32 Chicago.@fox32news @foxkickoff @LouCanellis @CassieCarlsonTV @Giannis_An34 pic.twitter.com/mgvvAXwMej