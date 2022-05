Formula 1: Ατύχημα για τον Μικ Σουμάχερ στο Μονακό, κόπηκε στα δύο το μονοθέσιο του

Ένα τρομακτικό ατύχημα είχε ο Μικ Σουμάχερ στο Γκραν πρι της Formula 1 στο Μονακό.

Το μονοθέσιο της Haas έπεσε πάνω στις μπαριέρες, ευτυχώς χωρίς μεγάλη ταχύτητα και κόπηκε στα δύο. Αν και η εικόνα ήταν τρομακτική, ο Μικ Σουμάχερ δεν είχε πρόβλημα, βγήκε από το μονοθέσιο και περπάτησε.

QUE BATIDA FEIA! Mick Schumacher, da #Haas, perdeu o controle de seu carro e bateu feio no GP de Mônaco de #Fórmula1! Felizmente, não aconteceu nada com o piloto. #F1naBand #EsporteNaBand #MonacoGP pic.twitter.com/MuhWNb4aHo — Esporte Na Band (@esportenaband) May 29, 2022

Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Αρχικά βγήκαν οι κίτρινες σημαίες αλλά ακολούθησαν οι κόκκινες, με συνέπεια να διακοπεί ο αγώνας, προκειμένου να καθαριστεί το σημείο και να επιδιορθωθεί η ζημιά στις μπαριέρες.

Το Γκραν πρι του Μονακό ξεκίνησε με καθυστέρηση μισής ώρας, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης. Αρχικά τα μονοθέσια έκαναν δύο γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά στη συνέχεια βγήκαν οι κόκκινες σημαίες και οι οδηγοί επέστρεψαν στα πιτς, μέχρι τη στιγμή που κρίθηκε ότι οι συνθήκες επιτρέπουν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Track conditions were extremely challenging moments before the red flag #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/5EymWdPrPz — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

The drivers return to the pit lane #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/N0CzK2L7cu — Formula 1 (@F1) May 29, 2022