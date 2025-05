Euroleague Final Four: Η παραδοσιακή υποδοχή Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Άμπου Ντάμπι

Με παραδοσιακό τρόπο υποδέχθηκε το Άμπου Ντάμπι τις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four της Euroleague.

Το απόγευμα της Τρίτης έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είδαν τις τοπικές αρχές στο Άμπου Ντάμπι να τους υποδέχονται αρχικά με γεράκια και στη συνέχεια τηρώντας το έθιμο «Al-Ayyala».

Κατά την άφιξη των ομάδων του Final Four τηρήθηκε το έθιμο «Al-Ayyala», που αφορά σε έναν ιδιότυπο χορό ανδρών με κελεμπίες που κρατούν μακριά και λεπτά ραβδιά από μπαμπού, ενώ κινούνται τραγουδώντας ρυθμικά.

Οι παίκτες των δύο ομάδων και οι προπονητές, Έργκιν Άταμαν και Γιώργος Μπαρζώκας, δείχνουν εντυπωσιασμένοι, καθώς παρακολουθούν με ενδιαφέρον το δρώμενο.

The reigning EuroLeague champions have landed in Abu Dhabi ☘️ pic.twitter.com/9uYAw2LNoe

Coach Bartzokas has arrived 🤝



You got him leading @Olympiacos_BC to victory at #F4GLORY? pic.twitter.com/CEWdzeiUfJ