Euroleague Final 4:Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για Άμπου Ντάμπι - «Πάμε να το πάρουμε»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την χθεσινοβραδινή νίκη του στην Μαδρίτη και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Τους «ερυθρόλευκους» περίμεναν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Παρασκευής και φίλαθλοι της ομάδας, που έβγαλαν φωτογραφίες με τους παίκτες και πήραν αυτόγραφα, με τους Πειραιώτες στην συνέχεια να αποχωρούν από το αεροδρόμιο.

Ο Εβάν Φουρνιέ που ήταν εκ των πρωταγωνιστών, καθώς σημείωσε 23 πόντους στη νίκη με 86-84 το βράδυ της 1ης Μαϊου στη Movistar Arena, βγήκε μετά τον αγώνα και την πρόκριση κρατώντας ένα κουτί πίτσα στα χέρια. Για να αποθεωθεί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο στόχος. Πλησιάζουμε βήμα-βήμα. Όσο προχωράμε γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Η Ρεάλ ήταν απίστευτη αντίπαλος. Είναι πάντα ωραία να νικάς εκτός έδρας. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε για το φάιναλ φορ» τόνισε ο Γάλλος σούπερσταρ.

Προσπαθώ απλώς να παίζω καλά για την ομάδα μου. Για να είμαι ειλικρινής, το γήπεδο αυτό σημαίνει πολλά για εμένα. Εδώ έπαιξα για πρώτη φορά με τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014 κι ήταν ένα απίστευτο τουρνουά για εμάς με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Είχαμε νικήσει την Ισπανία στον προημιτελικό. Μου φέρνει πολλές αναμνήσεις αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζεις εδώ με μία τέτοια αντίπαλο κι ένα τέτοιο κοινό».

Λίγο αργότερα με ανάρτησή του στα social media, ο Εβάν Φουρνιέ έγραψε:

«Οι δυσκολίες συχνά προετοιμάζουν τους απλούς ανθρώπους για ένα εξαιρετικό πεπρωμένο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη».





“Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny”.

Thanks for the support❤️🤍 #WeMove pic.twitter.com/kyDng7cN6V