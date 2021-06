Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) γνωστοποιώντας πως ο Βασίλης Σπανούλης δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την Εθνική ομάδα στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά, λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα.

«Ο Βασίλης Σπανούλης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο πόδι και από σήμερα αποχώρησε από την τελική ευθεία της Εθνικής Ανδρών για το Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Σπανούλης έδωσε το «παρών» στο ΟΑΚΑ στην αρχή της απογευματινής προπόνησης, προκειμένου να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της ομάδας για τη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαν, να εκφράσει τη στενοχώρια του που δεν θα μπορέσει να είναι μέλος της προσπάθειας και κυρίως την πεποίθησή του ότι παρά τις ατυχίες, υπάρχει η απαιτούμενη ποιότητα για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος.

Τη λύπη του για την αποχώρηση Σπανούλη από την Εθνική εξέφρασε μέσω Τουίτερ ο ομοσπονδιακός προπονητής.

I have a huge hole in my heart that our captain, Vasillis Spanoulis, will not be leading us to Canada. I had a great two weeks with him. He epitomizes everything you want in a basketball player; passionate, talented, hard working, and flat out special!