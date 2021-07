Δεν έχουν περάσει ούτε 18 μήνες από τη στιγμή που ο Ματ Ρίτσαρντς, αγχωμένος από τα διαρκή lockdown που διατάρασσαν την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, άρχισε να προπονείται σε πισίνα κήπου.



Ο μπαμπάς του Σάιμον παραδέχεται πως οι περιορισμοί λόγω πανδημίας ήταν πραγματικά «μια δύσκολη στιγμή» για το γιο του που έβλεπε τις πισίνες να κλείνουν.



«Η άγνοια για το πότε θα ήταν σε θέση να επιστρέψει στο νερό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα γι'αυτόν» προσθέτει.



Οι γονείς του 18χρονου είδαν στο διαδίκτυο έναν Ολλανδό κολυμβητή ανοιχτής θαλάσσης να προπονείται σε μια πισίνα κι αποφάσισαν να κάνουν κάτι ανάλογο και για το γιο τους. Αγόρασαν μια πισίνα μεγέθους 3 επί 5 μέτρων και βάθους ενός μέτρου και την τοποθέτησαν στον πίσω κήπο του σπιτιού τους.

«Τη δέσαμε με σχοινιά στον τοίχο του γκαράζ και ήταν εκεί μέσα για ώρες με το μαγιό του, διατηρώντας την αίσθηση του νερού. Αυτό τον βοήθησε πνευματικά» εξηγεί η μητέρα του, Αμάντα.



Η αγωνιώδης αυτή πορεία προς τους Ολυμπιακούς έκανε τη χαρά του χρυσού μεταλλίου στα 4Χ200μ. ελεύθερο ακόμη πιο ανεκτίμητη για τους γονείς του.

