Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επέστρεψε μετά την καραντίνα βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου του NBA, καθώς βρέθηκε «θετικός» στον κορωνοϊό και οδήγησε τους Μπακς σε μία σπουδαία νίκη με εντυπωσιακή ανατροπή επί των Σέλτικς με 117-113.

Αναφερόμενος στο διάστημα της απουσίας, του ο Ελληνας σέντερ, παραδέχθηκε ότι αυτό το διάλειμμα ήταν απαραίτητο και αποκάλυψε πώς πέρασε τις ημέρες της αγωνιστικής απραξίας:

«Ένιωσα ότι χρειαζόμουν αυτό το διάλειμμα 7-8 ημερών. Πνευματικά και σωματικά. Απόλαυσα κάθε στιγμή, δεν θα πω ψέματα. Μετά από μερικές ημέρες μπορούσα να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, είδαμε ταινίες, απολαύσαμε τα Χριστούγεννα. Κοιτώντας το θέμα εγωιστικά, χρειαζόμουν αυτό το διάλειμμα αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις τους συμπαίκτες σου να παλεύουν, σκέφτεσαι ότι θες να είσαι μαζί τους».

Great to be back out there with my teammates and get the win #MerryChristmas 🎅🏾🎄🎁 pic.twitter.com/5LEBIJfL7b