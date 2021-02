Μόλις 77 λεπτά χρειάστηκε η Ναόμι Οσάκα για να στεφθεί η μεγάλη νικήτρια του φετινού Αυστραλιανού Όπεν.

Δυο χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου της τροπαίου στη Μελβούρνη, η Γιαπωνέζα έφτασε στον 4ο Major τίτλο της καθώς επικράτησε στον τελικό της Αμερικανίδας Τζένιφερ Μπρέιντι.

Η Οσάκα έκανε δικό της τον 2ο τίτλο της στο Όπεν της Αυστραλίας και εξασφάλισε έτσι την άνοδό της στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Αυτό είναι το 7ο τρόπαιο που πρόσθεσε στη συλλογή της η Οσάκα, η οποία, σύμφωνα με το sports24, βελτίωσε το ήδη εξαιρετικό σερί νικών της σε τελικούς WTA τουρνουά, σε 7-3 πλέον.

It's a privilege for us to watch you @naomiosaka 💙#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/84dxjSnec0