Ο Μάικλ Τζόρνταν δώρισε 2 εκατομμύρια δολάρια από τα κέρδη του ντοκιμαντέρ «The Last Dance» σε οργάνωση με τράπεζες τροφίμων στις ΗΠΑ.

Ο οργανισμός Feeding America ευχαρίστησε μέσω Twitter τον θρύλο του μπάσκετ για τη δωρεά του, που ήρθε σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού οδηγεί περισσότερους Αμερικανούς στις τράπεζες τροφίμων.

Σε μήνυμά του, που κοινοποίησε η οργάνωση, ο Τζόρνταν κάνει αναφορά στις δυσκολίες αυτής της χρονιάς λόγω του κορωνοϊού και συμπληρώνει: «Είμαι υπερήφανος που δωρίζω πρόσθετα έσοδα από το "The Last Dance" στο Feeding America και τις τράπεζες τροφίμων του στην Καρολίνα και το Σικάγο, ως βοήθεια για να τραφούν οι πεινασμένοι της Αμερικής».

An incredible gift to be thankful for – NBA legend Michael Jordan is donating $2 million to help our neighbors facing hunger! #TheLastDance



Every action makes a difference. Join Michael & visit https://t.co/ExF6iX3wr7 to learn how you can donate or volunteer this holiday season. pic.twitter.com/UVUFQlbe0p