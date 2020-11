Ο κορωνοϊός «αποδεκάτισε» τον Άγιαξ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα 11 παίκτες της ομάδας βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Ο Άγιαξ ταξίδεψε σήμερα στη Δανία με μόλις 17 παίκτες, για την αναμέτρηση με την Μίντιλαντ για το Champions League. Ανάμεσα στους 17 διαθέσιμους είναι μόλις ένας τερματοφύλακας. Ο Άγιαξ δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Only 17 players will travel to Denmark for the @ChampionsLeague game vs @fcmidtjylland 📃#UCL #midaja