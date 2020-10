Μετά τη νίκη- θρίλερ στον πρώτο αγώνα του στο Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξέσπασε» στον Πάμπλο Κουέμπας.

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε εύκολα με 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) στην αναμέτρηση κόντρα στον Ουρουγουανό και έτσι πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «32» στο Ρολάν Γκαρός.

New day, new Stef



After playing five sets in his opener, Tsitsipas collects a quick victory over Cuevas 6-1 6-4 6-2 to reach the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/uKBYntg522